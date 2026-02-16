X mierzy się z awarią! Zgłoszenia od tysięcy użytkowników
W poniedziałek 16 lutego po godzinie 15:00 doszło do masowej awarii serwisu społecznościowego X (dawniej Twitter). Użytkownicy z całego świata raportowali całkowity brak dostępu do treści zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji mobilnej. W kulminacyjnym momencie w serwisie DownDetector zarejestrowano blisko 2 900 zgłoszeń w ciągu zaledwie kilku minut
Problem ma charakter globalny – użytkownicy widzieli jedynie puste tablice, a nowe wpisy nie ładują się mimo stabilnego połączenia z internetem. Sytuacja zaczęła stabilizować się około godziny 15:30, kiedy to liczba raportowanych błędów gwałtownie spadła, a funkcjonalność platformy została przywrócona na większości urządzeń. Z 2925 zgłoszeń ilość spadła do 367.
Nagłe przerwy w działaniu dużych serwisów społecznościowych mogą wywoływać irytację i poczucie odcięcia od informacji. Jeśli w przyszłości napotkasz podobne problemy, wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić przyczynę awarii:
Krok 1: Sprawdź status w serwisach zewnętrznych. Zamiast wielokrotnie odświeżać stronę, wejdź na portal DownDetector. Jeśli zobaczysz nagły wzrost wykresu (tzw. „pik”), oznacza to awarię po stronie dostawcy, a nie Twojego urządzenia.
Krok 2: Zweryfikuj połączenie internetowe. Spróbuj otworzyć dowolną inną stronę w przeglądarce. Jeśli inne serwisy działają poprawnie, problem leży wyłącznie w infrastrukturze serwisu X.
Krok 3: Przełącz się na dane mobilne. Czasami problemy z ładowaniem aplikacji wynikają z błędów konfiguracji serwerów DNS Twojego dostawcy internetu stacjonarnego. Wyłączenie Wi-Fi w telefonie może pomóc w szybkim powrocie do korzystania z platformy.
Krok 4: Wyczyść pamięć podręczną (Cache). Jeśli po oficjalnym usunięciu awarii aplikacja nadal sprawia problemy, wejdź w ustawienia telefonu i wyczyść pamięć podręczną aplikacji X, aby wymusić pobranie świeżych danych.
Krok 5: Zachowaj ostrożność przy logowaniu. Podczas awarii unikaj klikania w linki w mailach „instruktażowych”, które rzekomo mają naprawić dostęp do konta. Pamiętaj, że oficjalne komunikaty techniczne pojawiają się zazwyczaj na kontach wsparcia technicznego platformy, a nie w prywatnych wiadomościach.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.