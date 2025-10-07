Z dnia na dzień tracą wszystko. Eksperci mówią o narastającym zjawisku
Z roku na rok polska cyberprzestrzeń staje się coraz bardziej niebezpieczna. Z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w 2023 roku liczba zidentyfikowanych oszukańczych witryn osiągnęła niespotykany dotąd poziom. Eksperci ostrzegają – ryzyko utraty pieniędzy lub danych osobowych jest dziś wyższe niż kiedykolwiek.
W minionym roku zespół cyberbezpieczeństwa działający przy KNF wykrył ponad 51 tysięcy stron internetowych stworzonych w celu oszustwa. To aż o 70 procent więcej niż rok wcześniej i niemal pięć razy więcej niż jeszcze trzy lata temu. Tak szybki wzrost pokazuje, że cyberprzestępczość nie tylko przybiera na sile, ale również staje się coraz lepiej zorganizowana i trudniejsza do wykrycia.
Fałszywe inwestycje wciąż na szczycie zagrożeń
Zdecydowaną większość tych przypadków – ponad 89 procent – stanowiły strony oferujące rzekome inwestycje finansowe. Oszuści tworzą pozory legalnych platform inwestycyjnych, kuszą szybkimi zyskami i niewielkim ryzykiem, co sprawia, że wiele osób daje się zwieść. Takie działania opierają się na psychologicznym wpływie i emocjonalnych przekazach, często wspieranych przez fałszywe reklamy z wizerunkami znanych osób.
Na celowniku także użytkownicy ankiet, kurierów i mediów społecznościowych
Oprócz fałszywych inwestycji, KNF wskazuje na kilka innych popularnych schematów oszustw. Coraz częściej spotykane są podrobione ankiety internetowe, które w rzeczywistości służą do wyłudzania danych osobowych. Pojawiają się też fałszywe wiadomości od firm kurierskich, które informują o dopłacie do przesyłki, a w rzeczywistości instalują złośliwe oprogramowanie lub kradną dane logowania.
Do niebezpiecznych działań należy również podszywanie się pod serwisy społecznościowe, systemy płatności czy państwowe spółki. Oszuści celowo wykorzystują zaufanie społeczne, jakie budzą znane marki i instytucje, aby zdobyć dane lub pieniądze ofiar.
Technologia po stronie przestępców – AI jako nowe narzędzie ataku
Cyberprzestępcy coraz śmielej sięgają po nowoczesne narzędzia technologiczne. Z pomocą sztucznej inteligencji tworzą nie tylko teksty reklamowe, ale również materiały audio i wideo, które wyglądają na autentyczne. Deepfake’i i realistyczne animacje przedstawiające polityków czy celebrytów rzekomo polecających konkretne inwestycje, to już nie science fiction – to rzeczywistość polskiego internetu.
AI umożliwia również dopasowanie treści do konkretnych osób, co sprawia, że kampanie oszustw są skuteczniejsze. Użytkownicy często nie są w stanie odróżnić fałszywej strony od prawdziwej.
Reagować trzeba natychmiast
W obliczu tych zagrożeń KNF apeluje o zachowanie czujności i krytycznego podejścia do ofert finansowych, zwłaszcza tych rozsyłanych przez media społecznościowe. Osoby zainteresowane inwestowaniem powinny zawsze sprawdzać, czy dana instytucja posiada licencję, a także weryfikować adresy stron internetowych i unikać podejmowania decyzji pod wpływem presji.
Zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego, we współpracy z innymi instytucjami, stale monitoruje sytuację i prowadzi działania prewencyjne oraz edukacyjne. Jednak – jak podkreślają eksperci – ochrona zaczyna się na poziomie indywidualnym. To użytkownik musi być pierwszym filtrem, który oddzieli prawdę od fałszu.
Nowa rzeczywistość wymaga nowego podejścia
Środowisko cyfrowe zmienia się dynamicznie. Tam, gdzie rosną możliwości komunikacji, edukacji i inwestycji, pojawiają się też nowe zagrożenia. Dlatego kluczowe stają się wiedza i ostrożność – to one mogą skutecznie ochronić przed działaniami oszustów. Warto śledzić oficjalne ostrzeżenia, szkolić się z zakresu cyberbezpieczeństwa i wspierać kampanie informacyjne.
Bo chociaż cyberprzestępcy korzystają z najnowszych technologii, to świadomy użytkownik wciąż pozostaje ich największą przeszkodą.
