Z e-Urzędu Skarbowego zniknęła ważna opcja. Użytkownicy zaskoczeni

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego zauważyli, że z aplikacji zniknęła możliwość opłacania podatków kartą płatniczą. Funkcja wyłączona zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu została usunięta z powodów proceduralnych, a jej szybki brak zaskoczył wielu podatników.
Z e-Urzędu Skarbowego zniknęła ważna funkcja. Płatności kartą zostały wyłączone
Użytkownicy aplikacji e-Urząd Skarbowy zauważyli, że z systemu zniknęła możliwość opłacania podatków kartą płatniczą. Funkcja, która została wprowadzona zaledwie kilka miesięcy temu, nie jest już dostępna. Powodem nie są problemy techniczne ani decyzja resortu finansów dotycząca ograniczenia płatności bezgotówkowych.
Karty płatnicze usunięte z listy metod płatności
Jak informują branżowe źródła, z aplikacji e-Urząd Skarbowy całkowicie zniknęła opcja regulowania zobowiązań podatkowych kartą płatniczą. Była to jedna z najwygodniejszych form płatności, szczególnie dla osób korzystających z aplikacji mobilnej.
Płatności kartą zostały udostępnione w marcu 2025 roku, co sprawia, że ich szybkie wycofanie zaskoczyło wielu podatników.
Dlaczego wyłączono płatności kartą?
Ministerstwo Finansów nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że przyczyną jest wygaśnięcie umowy z operatorem obsługującym transakcje kartowe.
Dotychczas płatności kartą realizowała firma eService. Po zakończeniu umowy przeprowadzono przetarg na dalszą obsługę, jednak został on oprotestowany. To zablokowało możliwość podpisania nowej umowy i zmusiło administrację do czasowego wyłączenia tej metody płatności.
Co mówią instytucje zaangażowane w projekt
Fundacja Polska Bezgotówkowa, która finansowała obsługę transakcji kartowych, potwierdziła, że problem ma charakter proceduralny. Jednocześnie zapewniono, że trwają intensywne prace nad przywróceniem płatności kartą w aplikacji e-Urząd Skarbowy.
Szczegóły sporu przetargowego nie zostały ujawnione, jednak wiadomo, że kwestia formalna uniemożliwia obecnie dalsze świadczenie usługi.
Czy płatności kartą wrócą
Według nieoficjalnych informacji istnieje możliwość częściowego przywrócenia płatności kartą jeszcze przed zakończeniem postępowania przetargowego. Rozważane jest tymczasowe powierzenie obsługi firmie eService bez przetargu.
W takim wariancie płatności kartą byłyby jednak dostępne tylko do określonego limitu wartości transakcji. Po jego przekroczeniu funkcja ponownie zostałaby wyłączona do czasu rozstrzygnięcia procedur formalnych.
Jakie formy płatności są obecnie dostępne
Mimo wyłączenia kart płatniczych użytkownicy e-Urzędu Skarbowego nadal mogą regulować zobowiązania podatkowe w inny sposób, m.in.:
- przelewem bankowym,
- przelewem online z użyciem systemów płatności elektronicznych,
- tradycyjnym przelewem z rachunku bankowego.
Administracja skarbowa podkreśla, że brak płatności kartą nie wpływa na możliwość terminowego uregulowania podatków.
Podsumowanie
Wyłączenie płatności kartą w aplikacji e-Urząd Skarbowy nie jest efektem zmiany polityki państwa wobec płatności bezgotówkowych, lecz konsekwencją sporów proceduralnych związanych z obsługą transakcji. Funkcja ma szansę wrócić, choć początkowo może być dostępna w ograniczonym zakresie. Do tego czasu podatnicy muszą korzystać z alternatywnych form płatności.
