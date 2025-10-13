Z komina wydobyli coś, czego nikt się nie spodziewał. Ta akcja strażaków stała się hitem sieci!
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach mieli pełne ręce roboty. Najpierw pomagali poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym, a chwilę później ruszyli na nietypową interwencję – ratowali ptaka, który utknął w kominie. Akcja zakończyła się sukcesem, a zwierzę odleciało wolne.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach po raz kolejny pokazali, że są gotowi nieść pomoc nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W sobotni poranek interweniowali przy zdarzeniu drogowym, w którym poszkodowany został człowiek, a chwilę później ruszyli na ratunek ptakowi uwięzionemu w kominie jednego z budynków.
Według relacji druhów, wezwanie do pierwszego zdarzenia przy ulicy Fabrycznej w Markach dotarło o godzinie 8:20. Po zakończeniu działań ratunkowych strażacy, wracając do jednostki, otrzymali kolejne zgłoszenie z dyżurki w Wołominie. Tym razem chodziło o zwierzę – ptaka, który nie mógł wydostać się z przewodu kominowego.
Ratownicy szybko przystąpili do działania. Jak opisali później w mediach społecznościowych, interwencja wymagała „chwili gimnastyki”, ale zakończyła się pełnym sukcesem. Uwięzionego ptaka udało się bezpiecznie wydostać, a ten natychmiast odleciał, gdy tylko poczuł powiew świeżego powietrza.
„Odleciał, jakby chciał nam przypomnieć, jak cenne jest życie i wolność” – napisali strażacy z OSP Marki, dziękując mieszkańcom za czujność i szybkie zgłoszenie.
To kolejny przykład działań służb, które nie ograniczają się jedynie do gaszenia pożarów czy ratowania ludzi, ale także niosą pomoc wszystkim istotom potrzebującym wsparcia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.