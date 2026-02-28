Z ostatniej chwili. Alarm na lotnisku w Dubaju. Są ranni, terminale ewakuowane
Lotnisko Dubai International (DXB) potwierdziło, że doszło do incydentu, w wyniku którego jeden z obiektów doznał niewielkich uszkodzeń. Zdarzenie zostało szybko opanowane, jednak cztery osoby odniosły obrażenia i wymagały pomocy medycznej.
Szybka reakcja służb
Jak poinformowało Dubai Media Office, zespoły ratunkowe zostały natychmiast skierowane na miejsce i współpracują z lokalnymi władzami w celu zabezpieczenia terenu. Ranni członkowie personelu otrzymali niezwłoczną pomoc medyczną.
Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących przyczyny incydentu.
Terminale ewakuowane
Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa terminale zostały wcześniej opróżnione z pasażerów. Władze lotniska podkreślają, że zastosowane plany awaryjne pozwoliły szybko ograniczyć skutki zdarzenia.
Nie wiadomo jeszcze, czy incydent wpłynie na harmonogram lotów w najbliższych godzinach. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status swoich połączeń.
Dubai Airports confirms that a concourse at Dubai International (DXB) sustained minor damage in an incident, which was quickly contained. Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff…
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026
Sytuacja pod kontrolą
W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest zarządzana i znajduje się pod kontrolą służb. Kolejne informacje mają być przekazywane w miarę ich dostępności.
Dubai International to jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, dlatego każde zdarzenie w jego obrębie wywołuje natychmiastowe reakcje i wzmożone środki bezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.