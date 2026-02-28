Z ostatniej chwili. Alarm na lotnisku w Dubaju. Są ranni, terminale ewakuowane

Autor: Anna Szkutnik

Lotnisko Dubai International (DXB) potwierdziło, że doszło do incydentu, w wyniku którego jeden z obiektów doznał niewielkich uszkodzeń. Zdarzenie zostało szybko opanowane, jednak cztery osoby odniosły obrażenia i wymagały pomocy medycznej.

Szybka reakcja służb

Jak poinformowało Dubai Media Office, zespoły ratunkowe zostały natychmiast skierowane na miejsce i współpracują z lokalnymi władzami w celu zabezpieczenia terenu. Ranni członkowie personelu otrzymali niezwłoczną pomoc medyczną.

Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących przyczyny incydentu.

Terminale ewakuowane

Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa terminale zostały wcześniej opróżnione z pasażerów. Władze lotniska podkreślają, że zastosowane plany awaryjne pozwoliły szybko ograniczyć skutki zdarzenia.

Nie wiadomo jeszcze, czy incydent wpłynie na harmonogram lotów w najbliższych godzinach. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status swoich połączeń.

Sytuacja pod kontrolą

W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest zarządzana i znajduje się pod kontrolą służb. Kolejne informacje mają być przekazywane w miarę ich dostępności.

Dubai International to jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, dlatego każde zdarzenie w jego obrębie wywołuje natychmiastowe reakcje i wzmożone środki bezpieczeństwa.

