Z ostatniej chwili! Atak graficiarzy w metrze. Wyłączono napięcie. Ogromne utrudnienia
Poważne utrudnienia na linii M1 warszawskiego metra. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, przyczyną problemów nie była awaria techniczna, lecz wtargnięcie graficiarzy na torowisko w rejonie stacji Wawrzyszew. W związku z sytuacją konieczna była natychmiastowa interwencja służb.
[AKTUALIZACJA] Przywrócono kursowanie metra na wszystkich stacjach.
Dla bezpieczeństwa pasażerów wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej, a ruch pociągów został ograniczony.
Metro kursuje tylko na części trasy
Z powodu działań prowadzonych przez służby metro linii M1 kursuje w skróconej relacji Kabaty – Plac Wilsona. Oznacza to, że pociągi nie dojeżdżają do północnych stacji, w tym do Wawrzyszewa i Młocin.
Decyzja o ograniczeniu ruchu została podjęta po zgłoszeniu o osobach znajdujących się na torowisku.
Służby sprawdzają torowisko
Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, na miejsce wezwano odpowiednie służby. Po wyłączeniu napięcia rozpoczęto kontrolę torowiska, aby upewnić się, że nie ma tam osób ani zagrożenia dla ruchu pociągów.
Takie procedury są standardem w sytuacji, gdy ktoś nieuprawniony pojawi się w strefie torów.
Ogromne utrudnienia dla pasażerów
Linia M1 jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Warszawie. Każde zakłócenie na tej trasie oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy pasażerów, szczególnie w godzinach szczytu.
Pasażerowie muszą liczyć się z:
- wydłużonym czasem podróży
- koniecznością przesiadek
- większym tłokiem w autobusach i tramwajach
- Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby pracują nad przywróceniem normalnego kursowania metra.
