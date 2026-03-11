Z ostatniej chwili! Atak graficiarzy w metrze. Wyłączono napięcie. Ogromne utrudnienia

11 marca 2026 15:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na linii M1 warszawskiego metra. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, przyczyną problemów nie była awaria techniczna, lecz wtargnięcie graficiarzy na torowisko w rejonie stacji Wawrzyszew. W związku z sytuacją konieczna była natychmiastowa interwencja służb.

[AKTUALIZACJA] Przywrócono kursowanie metra na wszystkich stacjach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dla bezpieczeństwa pasażerów wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej, a ruch pociągów został ograniczony.

Metro kursuje tylko na części trasy

Z powodu działań prowadzonych przez służby metro linii M1 kursuje w skróconej relacji Kabaty – Plac Wilsona. Oznacza to, że pociągi nie dojeżdżają do północnych stacji, w tym do Wawrzyszewa i Młocin.

Decyzja o ograniczeniu ruchu została podjęta po zgłoszeniu o osobach znajdujących się na torowisku.

Służby sprawdzają torowisko

Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, na miejsce wezwano odpowiednie służby. Po wyłączeniu napięcia rozpoczęto kontrolę torowiska, aby upewnić się, że nie ma tam osób ani zagrożenia dla ruchu pociągów.

Takie procedury są standardem w sytuacji, gdy ktoś nieuprawniony pojawi się w strefie torów.

Ogromne utrudnienia dla pasażerów

Linia M1 jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Warszawie. Każde zakłócenie na tej trasie oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy pasażerów, szczególnie w godzinach szczytu.

Pasażerowie muszą liczyć się z:

  • wydłużonym czasem podróży
  • koniecznością przesiadek
  • większym tłokiem w autobusach i tramwajach
  • Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby pracują nad przywróceniem normalnego kursowania metra.
