Z ostatniej chwili. Awaria sieci Play. Użytkownicy bez zasięgu i Internetu

3 listopada 2025 16:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Użytkownicy sieci Play w całej Polsce zgłaszają poważne problemy z działaniem usług operatora. Od godzin popołudniowych liczba raportów o awarii gwałtownie wzrosła – w szczytowym momencie przekroczyła 4700 zgłoszeń. Problemy dotyczą przede wszystkim zasięgu sieci komórkowej, połączeń głosowych oraz dostępu do Internetu mobilnego i stacjonarnego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się dzieje z siecią Play?
Według danych z portalu Downdetector, pierwsze zakłócenia zaczęły się około godziny 14:30, a po kilkudziesięciu minutach liczba zgłoszeń poszybowała w górę. Na mapie awarii widać największe problemy w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Gdańsku.

Użytkownicy skarżą się, że nie mogą wykonywać połączeń ani korzystać z Internetu. Część osób raportuje całkowity brak zasięgu. Niektóre aplikacje Play Online również przestały działać prawidłowo, a próby logowania kończą się komunikatem o błędzie.

Jakie usługi są najbardziej dotknięte?
Z analizy zgłoszeń wynika, że:

  • 46% użytkowników ma problem z zasięgiem sieci komórkowej,
  • 31% nie może wykonywać ani odbierać połączeń,
  • 23% zgłasza awarie Internetu stacjonarnego i mobilnego.

Na razie operator nie wydał oficjalnego komunikatu o przyczynach awarii. W przeszłości podobne sytuacje były spowodowane pracami serwisowymi lub przeciążeniem infrastruktury.

Użytkownicy z całej Polski alarmują: „Nie działa nic!”
W mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy zdenerwowanych klientów. „Brak Internetu od godziny!”, „Nie mogę się dodzwonić do pracy”, „Cała Warszawa bez zasięgu” – piszą internauci.

Na forach technologicznych pojawiły się spekulacje, że awaria może być związana z trwającymi pracami nad modernizacją sieci 5G lub zewnętrznym atakiem DDoS, jednak informacji tych nie potwierdził sam operator.

Co mogą zrobić użytkownicy?
Eksperci zalecają, by:

  • nie resetować telefonu ani nie wyjmować karty SIM – problem leży po stronie sieci,
  • w razie potrzeby korzystać z Wi-Fi, komunikatorów lub kart innych operatorów,
  • śledzić oficjalne kanały Play, gdzie pojawi się komunikat po przywróceniu usług.

Awaria Play to kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy jeden z głównych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zmaga się z dużymi zakłóceniami w działaniu sieci. Użytkownicy liczą, że tym razem problemy zostaną szybko rozwiązane.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl