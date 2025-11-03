Z ostatniej chwili. Awaria sieci Play. Użytkownicy bez zasięgu i Internetu
Użytkownicy sieci Play w całej Polsce zgłaszają poważne problemy z działaniem usług operatora. Od godzin popołudniowych liczba raportów o awarii gwałtownie wzrosła – w szczytowym momencie przekroczyła 4700 zgłoszeń. Problemy dotyczą przede wszystkim zasięgu sieci komórkowej, połączeń głosowych oraz dostępu do Internetu mobilnego i stacjonarnego.
Co się dzieje z siecią Play?
Według danych z portalu Downdetector, pierwsze zakłócenia zaczęły się około godziny 14:30, a po kilkudziesięciu minutach liczba zgłoszeń poszybowała w górę. Na mapie awarii widać największe problemy w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Gdańsku.
Użytkownicy skarżą się, że nie mogą wykonywać połączeń ani korzystać z Internetu. Część osób raportuje całkowity brak zasięgu. Niektóre aplikacje Play Online również przestały działać prawidłowo, a próby logowania kończą się komunikatem o błędzie.
Jakie usługi są najbardziej dotknięte?
Z analizy zgłoszeń wynika, że:
- 46% użytkowników ma problem z zasięgiem sieci komórkowej,
- 31% nie może wykonywać ani odbierać połączeń,
- 23% zgłasza awarie Internetu stacjonarnego i mobilnego.
Na razie operator nie wydał oficjalnego komunikatu o przyczynach awarii. W przeszłości podobne sytuacje były spowodowane pracami serwisowymi lub przeciążeniem infrastruktury.
Użytkownicy z całej Polski alarmują: „Nie działa nic!”
W mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy zdenerwowanych klientów. „Brak Internetu od godziny!”, „Nie mogę się dodzwonić do pracy”, „Cała Warszawa bez zasięgu” – piszą internauci.
Na forach technologicznych pojawiły się spekulacje, że awaria może być związana z trwającymi pracami nad modernizacją sieci 5G lub zewnętrznym atakiem DDoS, jednak informacji tych nie potwierdził sam operator.
Co mogą zrobić użytkownicy?
Eksperci zalecają, by:
- nie resetować telefonu ani nie wyjmować karty SIM – problem leży po stronie sieci,
- w razie potrzeby korzystać z Wi-Fi, komunikatorów lub kart innych operatorów,
- śledzić oficjalne kanały Play, gdzie pojawi się komunikat po przywróceniu usług.
Awaria Play to kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy jeden z głównych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zmaga się z dużymi zakłóceniami w działaniu sieci. Użytkownicy liczą, że tym razem problemy zostaną szybko rozwiązane.
