Z ostatniej chwili. Chaos na lotniskach. Loty przekierowane. Linie lotnicze wydają oświadczenie
Fatalne warunki atmosferyczne sparaliżowały ruch lotniczy na Zakintos. Silny wiatr, ulewy i ograniczona widoczność sprawiły, że samoloty nie mogły bezpiecznie lądować na tamtejszym lotnisku. Wśród odwołanych operacji znalazł się rejs z Poznania, który został skierowany do Aten.
Samoloty zmieniają trasy
Maszyna z Polski musiała zakończyć podróż w stolicy Grecji, ponieważ prognozy nie dawały szans na poprawę pogody. Linie poinformowały, że lot na Zakintos odbędzie się dopiero rano, gdy sytuacja meteorologiczna się uspokoi.
Problemy z zakwaterowaniem
Przewoźnik we współpracy z lokalnymi przedstawicielami rozpoczął organizację noclegów dla pasażerów zatrzymanych w Atenach. Jednak greckie agencje ostrzegają, że tak duża liczba przekierowanych lotów spowodowała poważne trudności z dostępnością hoteli w regionie. Podróżni proszeni są więc o cierpliwość i wyrozumiałość.
Co z pasażerami z Zakintos?
Osoby, które oczekiwały na wyspie na wylot do Poznania, zostały już zakwaterowane w hotelach. Linie zapewniają, że robią wszystko, by zminimalizować niedogodności i przepraszają za opóźnienia spowodowane sytuacją niezależną od przewoźnika.
Co to oznacza dla czytelnika
Podróżni lecący na Zakintos muszą przygotować się na możliwe zmiany w rozkładach i dłuższy czas oczekiwania. Z powodu trudnych warunków pogodowych w regionie greckie lotniska są przeciążone, a dostępność hoteli w Atenach jest mocno ograniczona. Jeśli wybierasz się w najbliższych dniach na wyspę, warto być gotowym na opóźnienia.
