Z ostatniej chwili. Chaos na lotniskach. Loty przekierowane. Linie lotnicze wydają oświadczenie

28 września 2025 21:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Fatalne warunki atmosferyczne sparaliżowały ruch lotniczy na Zakintos. Silny wiatr, ulewy i ograniczona widoczność sprawiły, że samoloty nie mogły bezpiecznie lądować na tamtejszym lotnisku. Wśród odwołanych operacji znalazł się rejs z Poznania, który został skierowany do Aten.

Fot. Warszawa w Pigułce

Samoloty zmieniają trasy

Maszyna z Polski musiała zakończyć podróż w stolicy Grecji, ponieważ prognozy nie dawały szans na poprawę pogody. Linie poinformowały, że lot na Zakintos odbędzie się dopiero rano, gdy sytuacja meteorologiczna się uspokoi.

Problemy z zakwaterowaniem

Przewoźnik we współpracy z lokalnymi przedstawicielami rozpoczął organizację noclegów dla pasażerów zatrzymanych w Atenach. Jednak greckie agencje ostrzegają, że tak duża liczba przekierowanych lotów spowodowała poważne trudności z dostępnością hoteli w regionie. Podróżni proszeni są więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Co z pasażerami z Zakintos?

Osoby, które oczekiwały na wyspie na wylot do Poznania, zostały już zakwaterowane w hotelach. Linie zapewniają, że robią wszystko, by zminimalizować niedogodności i przepraszają za opóźnienia spowodowane sytuacją niezależną od przewoźnika.

Co to oznacza dla czytelnika
Podróżni lecący na Zakintos muszą przygotować się na możliwe zmiany w rozkładach i dłuższy czas oczekiwania. Z powodu trudnych warunków pogodowych w regionie greckie lotniska są przeciążone, a dostępność hoteli w Atenach jest mocno ograniczona. Jeśli wybierasz się w najbliższych dniach na wyspę, warto być gotowym na opóźnienia.

