Z ostatniej chwili. Dramat pod Warszawą. Osoba wpadła do Kanału Żerańskiego
W sobotę służby z powiatu legionowskiego zostały postawione w stan pełnej gotowości. W miejscowości Izabelin w gminie Nieporęt doszło do poważnego zdarzenia – do Kanału Żerańskiego wpadła osoba, która najprawdopodobniej nie była w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa.
Co się dzieje w Izabelinie
Jak informują lokalne służby, zgłoszenie wpłynęło po godzinie 10. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki OSP Nieporęt, Legionowskie WOPR, zastępy JRG Legionowo oraz Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Warszawy. Ratownicy przeczesują koryto kanału zarówno z lądu, jak i z wody.
Sytuacja jest dynamiczna, a priorytetem służb jest szybkie zlokalizowanie i wydobycie osoby z wody. W rejonie zdarzenia obowiązują utrudnienia. Służby apelują o omijanie okolicy i nieutrudnianie działań ekip ratunkowych.
Akcja prowadzona w trudnych warunkach
Ratownicy wodni podkreślają, że Kanał Żerański w tym miejscu jest zdradliwy – strome brzegi, śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność pod powierzchnią znacząco utrudniają działania. W użyciu są łodzie, sonary oraz sprzęt do nurkowania głębokiego.
Działania wspiera patrol policji, który zabezpiecza teren i koordynuje ruch w okolicy.
To kolejne niebezpieczne zdarzenie nad kanałem
Kanał Żerański co roku jest miejscem wielu interwencji służb wodnych. Mimo licznych apeli wciąż dochodzi tam do upadków, poślizgnięć czy niebezpiecznych wejść na brzeg w nieprzystosowanych miejscach.
Eksperci przypominają, że nawet pozornie spokojna woda potrafi stwarzać ogromne zagrożenie – szczególnie w miesiącach jesiennych, gdy temperatura cieczy gwałtownie spada.
Co to oznacza dla czytelników
Jeśli mieszkasz w okolicy Nieporętu lub korzystasz z okolicznych tras pieszych i rowerowych, zachowaj szczególną ostrożność:
– nie zbliżaj się do stromych brzegów,
– unikaj chodzenia po śliskich skarpach,
– nie wchodź na teren akcji ratunkowej,
– reaguj, jeśli widzisz osobę znajdującą się w niebezpieczeństwie nad wodą – szybkie zgłoszenie może uratować życie.
Służby podkreślają, że o wypadek w tym rejonie nietrudno, a samo wejście na mokry, osuwający się brzeg może skończyć się tragicznie.
W Izabelinie trwa właśnie poważna akcja ratunkowa z udziałem wielu służb specjalistycznych. OSP Nieporęt, Legionowskie WOPR, JRG Legionowo oraz stołeczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego prowadzą intensywne działania na Kanale Żerańskim. Więcej informacji wkrótce – sytuacja rozwija się z minuty na minutę.
