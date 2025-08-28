Z ostatniej chwili! F-16 rozbił się podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu
Podczas przygotowań do tegorocznego Air Show w Radomiu doszło do tragicznego wypadku. Myśliwiec F-16, należący do Sił Powietrznych, rozbił się w trakcie ćwiczeń manewrowych.
Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na terenie lotniska w Radomiu, gdzie od kilku dni trwają intensywne treningi przed jednym z największych pokazów lotniczych w Polsce. Maszyna brała udział w rutynowym locie szkoleniowym. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Trwa akcja zabezpieczania terenu i ustalania przyczyn katastrofy.
Na razie nie ma potwierdzonych informacji o stanie pilota. Wojsko zapowiedziało, że wszystkie szczegóły zostaną przekazane opinii publicznej po zakończeniu działań ratowniczych i wstępnym ustaleniu okoliczności wypadku.
Air Show w Radomiu od lat przyciąga tysiące widzów z całej Polski i Europy. W tegorocznej edycji planowano występy m.in. F-16, Eurofighterów, Rafale i Gripenów. Organizatorzy podkreślają, że bezpieczeństwo uczestników jest priorytetem i ewentualne zmiany w programie zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.
