Z ostatniej chwili. Jarosław Kaczyński trafił do szpitala
W środowe popołudnie media obiegła wiadomość o konieczności hospitalizacji lidera Prawa i Sprawiedliwości. Według pierwszych doniesień radiowych Jarosław Kaczyński znalazł się pod opieką lekarzy, a jego pobyt w placówce medycznej potrwa co najmniej tydzień, z możliwością przedłużenia tego okresu. Jednocześnie zapewniono, że życiu polityka nie zagraża niebezpieczeństwo.
Informacje o pobycie prezesa w szpitalu potwierdził oficjalnie rzecznik ugrupowania, Rafał Bochenek. Przekazał on, że powodem jest infekcja sezonowa, która wymaga przeprowadzenia rutynowych badań i obserwacji lekarskiej.
Przedstawiciel partii starał się tonować nastroje, podkreślając, że jest to typowa dolegliwość, z którą w obecnym okresie zmaga się wielu Polaków i nie należy nadawać tej sytuacji dramatycznego charakteru. Według jego zapowiedzi lider PiS spędzi w szpitalu kilka najbliższych dni.
Czasowa nieobecność Jarosława Kaczyńskiego wymusiła jednak zmiany w bieżącym harmonogramie prac kierownictwa partii. Najbliższe obrady prezydium oraz komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości poprowadzi w zastępstwie Mariusz Błaszczak.
Sytuacja ta rodzi również spekulacje dotyczące wewnętrznej dynamiki w ugrupowaniu. Pojawiają się obawy, że dłuższa absencja prezesa może przyczynić się do wzrostu napięcia i zaostrzenia rywalizacji pomiędzy głównymi frakcjami, kojarzonymi z Mateuszem Morawieckim oraz środowiskiem dawnej Suwerennej Polski.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.