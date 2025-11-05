Z ostatniej chwili! Jest decyzja ws. działki pod CPK
Nieoczekiwany finał sporu o działkę pod CPK. Właściciel odzyska grunt za pierwotną cenę zakupu. Podczas spotkania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zapadła decyzja w sprawie działki w Zabłotni, która miała zostać przejęta pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezes KOWR Henryk Smolarz poinformował, że osiągnięto porozumienie z właścicielem gruntu, Piotrem Wielgomasem.
Jak przekazał Smolarz, nieruchomość zostanie zwrócona za cenę, jaką zapłacono przy pierwotnym akcie notarialnym. Piotr Wielgomas zrezygnował z jakichkolwiek roszczeń dotyczących poniesionych nakładów.
„Cieszę się, że z obu stron wykazano dobrą wolę. Dzięki temu mogliśmy podpisać porozumienie, które kończy ten spór” – powiedział szef KOWR.
Więcej szczegółów wkrótce.
