Z ostatniej chwili! Jest decyzja ws. działki pod CPK

5 listopada 2025 10:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nieoczekiwany finał sporu o działkę pod CPK. Właściciel odzyska grunt za pierwotną cenę zakupu.  Podczas spotkania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zapadła decyzja w sprawie działki w Zabłotni, która miała zostać przejęta pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezes KOWR Henryk Smolarz poinformował, że osiągnięto porozumienie z właścicielem gruntu, Piotrem Wielgomasem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak przekazał Smolarz, nieruchomość zostanie zwrócona za cenę, jaką zapłacono przy pierwotnym akcie notarialnym. Piotr Wielgomas zrezygnował z jakichkolwiek roszczeń dotyczących poniesionych nakładów.

„Cieszę się, że z obu stron wykazano dobrą wolę. Dzięki temu mogliśmy podpisać porozumienie, które kończy ten spór” – powiedział szef KOWR.

Więcej szczegółów wkrótce.

