Z ostatniej chwili! Kolejny groźny incydent na torach. Szokujące znalezisko

17 listopada 2025 10:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na linii kolejowej nr 7, tuż przed stacją Puławy Azoty, doszło do niepokojącego i potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia. Informacje o incydencie jako pierwsza przekazała Dyspozytura Trakcji. Jak ustalono, podczas rutynowego patrolu służby kolejowe natknęły się na blachę przytwierdzoną śrubami do szyny w torze nr 1. Kilkadziesiąt metrów dalej znaleziono smartfon przymocowany do toru wraz z okablowaniem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa jest obecnie badana przez służby techniczne i odpowiednie formacje bezpieczeństwa. Nie wiadomo jeszcze, czy był to akt wandalizmu, próba sabotażu, czy test reakcji służb.

Co wiadomo na ten moment?

Według przekazanych informacji:

  • blacha została solidnie przykręcona śrubami do szyny, co mogło powodować zagrożenie dla przejeżdżających pociągów,

  • w innym miejscu znaleziono smartfon oraz przewody, które były przymocowane bezpośrednio do toru,

  • służby zabezpieczyły oba znaleziska i prowadzą czynności wyjaśniające,

  • ruch pociągów może być okresowo spowolniony lub wstrzymany ze względów bezpieczeństwa.

Potencjalne zagrożenie

Eksperci wskazują, że oba elementy – blacha i urządzenie elektroniczne – mogły:

  • zakłócać pracę systemów wykrywających zajętość torów,

  • doprowadzić do uszkodzenia zestawów kołowych pociągów,

  • stanowić element sabotażu infrastruktury kolejowej.

Każde naruszenie szyn lub elementów sterowania ruchem kolejowym traktowane jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Służby apelują o czujność

Władze kolejowe oraz policja apelują do mieszkańców i podróżnych o:

  • zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji w pobliżu torowisk,

  • unikanie zbliżania się do infrastruktury kolejowej bez upoważnienia,

  • natychmiastowe informowanie służb o podejrzanych przedmiotach.

Co dalej?

Trwają czynności wyjaśniające — analizowane są nagrania z monitoringu i przesłuchiwani są świadkowie. Niewykluczone, że sprawą zajmie się ABW ze względu na charakter i potencjalne ryzyko incydentu.

