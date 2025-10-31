Z ostatniej chwili. Nie żyje Barbara Komorowska
Nie żyje Barbara Komorowska, współzałożycielka i współwłaścicielka marki Bakoma – firmy, której produkty od lat goszczą w polskich domach. Była jedną z najzamożniejszych i jednocześnie najbardziej skromnych kobiet w polskim biznesie. Miała 77 lat.
Odeszła kobieta, która zbudowała mleczarskie imperium
Barbara Komorowska zmarła 28 października. Była jedną z tych osób, które osiągnęły ogromny sukces, zachowując przy tym pełną dyskrecję i pokorę. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 3 listopada o godzinie 11:00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie, po których nastąpi pochówek w grobie rodzinnym.
Jej odejście poruszyło nie tylko lokalną społeczność, ale też środowisko biznesowe. Podczas posiedzenia rady gminy Teresin uczczono jej pamięć minutą ciszy. Władze samorządowe podkreśliły, że była osobą „serdeczną, pomocną i zaangażowaną w życie lokalnej wspólnoty”, inicjatorką powstania szkoły i przedszkola w Teresinie.
Od suszonej cebuli do potęgi mleczarskiej
Historia Barbary i Zbigniewa Komorowskich to przykład, jak z małego rodzinnego gospodarstwa można stworzyć firmę o europejskim zasięgu. Zaczynali w latach 70. od uprawy i przetwórstwa cebuli, potem zajęli się eksportem jabłek do Niemiec, co przyniosło im pierwszy milion marek.
W 1989 roku, wspólnie z przedsiębiorcą z USA – Edwardem Mazurem – założyli firmę Bakoma. Nazwa powstała z połączenia pierwszych liter imienia i nazwiska Barbary Komorowskiej oraz nazwiska partnera biznesowego. Początki nie były łatwe – pierwsze lata działalności przynosiły straty, ale konsekwencja i wiara w sukces przyniosły efekty. Już w 1992 roku Bakoma ruszyła z produkcją jogurtów, a pięć lat później miała 25 proc. udziału w rynku, ustępując jedynie Danone’owi.
Od jogurtów po biopaliwa i hotele
Z czasem przedsiębiorstwo rozrosło się w potężną grupę kapitałową BZK Group, obejmującą m.in.:
-
Bakomę – lidera branży mleczarskiej,
-
Polskie Młyny – największego producenta mąki w kraju,
-
Komagrę i Bioagrę-Oil – zajmujące się produkcją oleju i biopaliw.
Rodzina Komorowskich inwestowała również w hotelarstwo – stworzyli m.in. hotele Słoneczny Młyn w Bydgoszczy i Tęczowy Młyn w Kielcach. W ostatnich latach rozwijali także markę BZK Alco, wprowadzając na rynek znane alkohole, takie jak Björn i Kazimierz Wielki.
Skromna miliarderka z wielkim sercem
Choć Barbara Komorowska była jedną z najbogatszych kobiet w Polsce – w 2024 roku jej majątek szacowano na około 3 miliardy złotych – unikała mediów i rozgłosu. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale największą lekcję życia odebrała w praktyce – budując firmę krok po kroku, z mężem u boku.
Była znana nie tylko z przedsiębiorczości, ale i działalności społecznej. Wspierała lokalne inicjatywy kulturalne, sportowe i charytatywne. Ceniła spokój, rodzinę i uczciwą pracę – wartości, które przekładała na swoje decyzje biznesowe.
Dziedzictwo, które przetrwa pokolenia
Barbara Komorowska pozostawiła po sobie coś więcej niż tylko majątek – stworzyła fundament polskiej przedsiębiorczości po 1989 roku. Jej życie jest przykładem, że determinacja, pracowitość i pokora mogą zbudować trwały sukces.
Jej nazwisko pozostanie symbolem polskiego przemysłu spożywczego i inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet w biznesie.
