Z ostatniej chwili. Nie żyje Łukasz Litewka. Zginął w tragicznym wypadku

23 kwietnia 2026 16:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nie żyje Łukasz Litewka, poseł Lewicy. 36-letni polityk zginął w tragicznym wypadku drogowym. Informację potwierdził rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik w rozmowie z Wirtualną Polską. Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 13 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Jak przekazała policja, samochód osobowy zderzył się z rowerzystą. Mimo podjętych działań nie udało się uratować jego życia. Ofiarą okazał się właśnie Łukasz Litewka.

fot. Warszawa w Pigułce

Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła środowiskiem politycznym. Jako pierwszy informację podał „Dziennik Zachodni”. Wkrótce potem potwierdzili ją przedstawiciele Lewicy.

W oficjalnym komunikacie partii pojawiły się poruszające słowa pożegnania. Jak podkreślono, Polska straciła człowieka o ogromnej wrażliwości i polityka zaangażowanego w pomoc słabszym. Współpracownicy wspominają go jako osobę zawsze gotową do działania i reagowania na krzywdę innych.

Litewka swoją drogę publiczną zaczynał w samorządzie w Sosnowcu. W 2014 roku zdobył mandat radnego, a cztery lata później ponownie uzyskał poparcie wyborców. Do Sejmu trafił w 2023 roku, startując z ostatniego miejsca listy. Zdobył ponad 40 tysięcy głosów, wyprzedzając bardziej rozpoznawalnych polityków.

Był znany z nietypowej kampanii wyborczej. Na plakatach zamiast własnych zdjęć promował psy ze schronisk, zachęcając do ich adopcji. W pracy parlamentarnej skupiał się głównie na prawach zwierząt i działaniach społecznych.

W 2025 roku pojawiały się spekulacje, że może zostać kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich. Ostatecznie partia postawiła na inną osobę, jednak jego pozycja w ugrupowaniu stale rosła.

Śmierć Łukasza Litewki to ogromna strata dla jego bliskich, współpracowników i wyborców. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

