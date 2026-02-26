Z ostatniej chwili. Nie żyje znany poseł Platformy Obywatelskiej.
W wieku 80 lat zmarł Adam Wykręt, były poseł Platformy Obywatelskiej i wieloletni radny Bielska-Białej. Informację o jego śmierci przekazała w środę przed południem przewodnicząca Rady Miasta Bielska-Białej Dorota Piegzik Izydorczyk. Wiadomość szybko obiegła lokalne środowisko polityczne i wywołała poruszenie wśród mieszkańców regionu.
Co się wydarzyło
O odejściu samorządowca poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wpis przewodniczącej Rady Miasta natychmiast spotkał się z reakcją lokalnych polityków, działaczy i mieszkańców. W komentarzach pojawiły się słowa współczucia oraz wspomnienia wspólnej pracy i działalności społecznej.
Adam Wykręt był przez lata jedną z rozpoznawalnych postaci życia publicznego na Podbeskidziu. Dla wielu osób był nie tylko politykiem, lecz także człowiekiem zaangażowanym w sprawy miasta i regionu.
Samorządowiec, który trafił do Sejmu
Wykręt pochodził z Międzybrodzia Bialskiego. Cztery kadencje pełnił funkcję radnego Rady Miasta Bielska-Białej. W 2007 roku w przedterminowych wyborach parlamentarnych zdobył ponad 10 tysięcy głosów i uzyskał mandat posła na Sejm. Startował jako kandydat bezpartyjny z listy Platformy Obywatelskiej.
W 2011 roku ubiegał się o reelekcję, jednak nie uzyskał wystarczającego poparcia, by ponownie wejść do parlamentu. Po zakończeniu pracy w Sejmie wrócił do działalności samorządowej. W lokalnej polityce pozostawał aktywny aż do 2024 roku, kiedy zakończył swoją wieloletnią obecność w Radzie Miasta.
Zaangażowany społecznik
Zmarły był znany z działalności charytatywnej. Wspierał inicjatywy pomocowe na terenie Bielska-Białej, w tym Bank Chleba, który pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wielu mieszkańców podkreśla, że jego aktywność wykraczała poza formalne obowiązki radnego czy posła.
W pożegnalnym wpisie przewodnicząca Rady Miasta zwróciła uwagę na jego otwartość, życzliwość oraz zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Podkreśliła także jego aktywność sportową i bliskie relacje z mieszkańcami.
Co to oznacza dla mieszkańców
Śmierć Adama Wykręta to symboliczne zamknięcie pewnego etapu w historii lokalnej polityki Podbeskidzia. Był jednym z tych samorządowców, którzy przez lata współtworzyli kierunek rozwoju miasta. Dla wielu osób stanowił punkt odniesienia w sprawach społecznych i obywatelskich.
Najbliższe dni przyniosą zapewne kolejne wspomnienia i oficjalne komunikaty dotyczące uroczystości pożegnalnych.
Odejście byłego posła Platformy Obywatelskiej i wieloletniego radnego Bielska-Białej wywołało falę reakcji w regionie. Adam Wykręt pozostanie w pamięci mieszkańców jako samorządowiec i społecznik zaangażowany w życie miasta.
