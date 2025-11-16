Z ostatniej chwili. Nowe szokujące informacje. Chcieli doprowadzić do katastrofy w Polsce w której zginie setki ludzi? Rząd zabiera głos
Sytuacja, która wydarzyła się o świcie na Mazowszu, zaczyna mieć zupełnie nowy wymiar. Nie chodzi już tylko o uszkodzoną szynę i zatrzymany pociąg. W sprawę oficjalnie włączyła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a przedstawiciele rządu mówią wprost o „bardzo niepokojących sygnałach”. W tle pojawia się słowo, które od lat budzi największy niepokój: sabotaż.
Bardzo niepokojące zdarzenie i alarmujące zdjęcia! Destabilizacja ruchu kolejowego, niszczenie infrastruktury kolejowej – to modus operandi rosyjskiego wywiadu ujawniony przez ABW na początku 2023 roku!
ABW musi sprawdzić czy mamy do czynienia z kolejnym rosyjskim sabotażem! pic.twitter.com/XWHXQZqNwu
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2025
Co ujawniono dziś rano
O godz. 7:39 maszynista zgłosił nieprawidłowości na odcinku Dęblin–Życzyn. Pociąg natychmiast zatrzymano. Wstępne oględziny wykazały ubytek w torze o długości około 1 metra. Ruch kolejowy przełożono na sąsiedni tor, a teren zdarzenia został odgrodzony i zabezpieczony.
Według komunikatu Dyspozytury Trakcji mogło dojść do celowego uszkodzenia szyny, prawdopodobnie w wyniku „detonacji ładunku wybuchowego”. Informacji tej nie potwierdzono jeszcze oficjalnie, ale sprawę traktuje się jako incydent o podwyższonym ryzyku.
Padły bardzo mocne słowa
Stan sprawy podniósł Stanisław Żaryn:
– „Bardzo niepokojące zdarzenie i alarmujące zdjęcia. Destabilizacja ruchu kolejowego i niszczenie infrastruktury – to modus operandi rosyjskiego wywiadu ujawniony przez ABW w 2023 roku. ABW musi sprawdzić, czy mamy do czynienia z kolejnym rosyjskim sabotażem.”
To jeden z najmocniejszych komentarzy służb państwowych od wielu miesięcy.
Jak wygląda sytuacja na miejscu
Na teren uszkodzenia skierowano:
– policję,
– straż pożarną,
– służby techniczne PKP PLK,
– funkcjonariuszy ABW,
– grupy zabezpieczenia terenu.
Trwa analiza, czy uszkodzenie mogło zostać wykonane manualnie, przy użyciu narzędzi, czy rzeczywiście doszło do detonacji. Zabezpieczono fragmenty toru, ślady oraz nagrania z monitoringu.
Dlaczego to tak poważny incydent
Eksperci od bezpieczeństwa transportu wskazują, że uszkodzenie szyny jest jednym z najgroźniejszych zagrożeń. W najgorszym scenariuszu mogło dojść do wykolejenia pociągu z pasażerami.
W kontekście europejskich analiz dotyczących działalności wrogich służb na infrastrukturze krytycznej – sprawa traktowana jest ze szczególną uwagą.
Co to oznacza dla Ciebie
– Możliwe są utrudnienia na trasach z Mazowsza w najbliższych godzinach.
– Służby mogą wprowadzić zaostrzone kontrole infrastruktury kolejowej także w innych regionach.
– Jeśli ABW potwierdzi sabotaż, możliwe będą kolejne komunikaty państwowe dotyczące bezpieczeństwa transportu.
– To pierwszy przypadek od miesięcy, w którym służby państwa publicznie mówią o możliwym działaniu obcego wywiadu.
Od rutynowego zgłoszenia maszynisty do podejrzeń sabotażu – wydarzenia w Życzynie rozwijają się w niezwykle niepokojącym kierunku. Służby pracują na miejscu, a państwo traktuje incydent z najwyższą powagą. Kolejne informacje mogą być kluczowe dla oceny zagrożenia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.