Z ostatniej chwili. Pilne ostrzeżenie Zełenskiego. Alarm dla innych narodów

22 listopada 2025 17:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał najnowsze, zdecydowane ostrzeżenie skierowane nie tylko do własnego kraju, lecz także do innych państw zagrożonych rosyjską agresją. W specjalnym komunikacie podkreślił, że w najbliższych dniach odbędą się kluczowe rozmowy z partnerami międzynarodowymi, które mają określić dalsze kroki potrzebne do zakończenia wojny. Zaznaczył, że ukraińscy przedstawiciele doskonale wiedzą, jak chronić interesy narodowe i jakie działania mogą zatrzymać Rosję przed kolejną próbą ataku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Według Zełenskiego główne zagrożenie to możliwość trzeciej inwazji i kolejnego uderzenia na terytorium Ukrainy. Jak wskazał, Rosja wielokrotnie dopuszczała się przestępstw wojennych zarówno wobec Ukraińców, jak i wobec innych narodów. Dlatego – jak podkreślił – konieczna jest ścisła współpraca międzynarodowa i realna determinacja, aby zapobiec ponownemu eskalowaniu działań Kremla.

Prezydent zaznaczył również, że Ukraina liczy na kontynuację wsparcia państw partnerskich, które – jak mówił – rozumieją, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą brak reakcji na kolejne działania Rosji. Jego słowa mają charakter ostrzegawczy, a zarazem mobilizujący dla krajów, które również mogą znaleźć się w strefie ryzyka.

Co to oznacza dla Ciebie

Oświadczenie Zełenskiego stanowi jasny sygnał, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej nadal jest napięta, a perspektywa dalszych działań Rosji nie została zażegnana. Jeśli śledzisz kwestie międzynarodowe, musisz liczyć się z tym, że nadchodzące decyzje podjęte podczas konsultacji mogą wpłynąć na cały region. Dla mieszkańców państw NATO i krajów sąsiadujących z Ukrainą informacje te są przypomnieniem o konieczności utrzymania wysokiego poziomu gotowości i wspólnego reagowania na potencjalne zagrożenia.

