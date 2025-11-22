Z ostatniej chwili. Pilne ostrzeżenie Zełenskiego. Alarm dla innych narodów
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał najnowsze, zdecydowane ostrzeżenie skierowane nie tylko do własnego kraju, lecz także do innych państw zagrożonych rosyjską agresją. W specjalnym komunikacie podkreślił, że w najbliższych dniach odbędą się kluczowe rozmowy z partnerami międzynarodowymi, które mają określić dalsze kroki potrzebne do zakończenia wojny. Zaznaczył, że ukraińscy przedstawiciele doskonale wiedzą, jak chronić interesy narodowe i jakie działania mogą zatrzymać Rosję przed kolejną próbą ataku.
Według Zełenskiego główne zagrożenie to możliwość trzeciej inwazji i kolejnego uderzenia na terytorium Ukrainy. Jak wskazał, Rosja wielokrotnie dopuszczała się przestępstw wojennych zarówno wobec Ukraińców, jak i wobec innych narodów. Dlatego – jak podkreślił – konieczna jest ścisła współpraca międzynarodowa i realna determinacja, aby zapobiec ponownemu eskalowaniu działań Kremla.
Prezydent zaznaczył również, że Ukraina liczy na kontynuację wsparcia państw partnerskich, które – jak mówił – rozumieją, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą brak reakcji na kolejne działania Rosji. Jego słowa mają charakter ostrzegawczy, a zarazem mobilizujący dla krajów, które również mogą znaleźć się w strefie ryzyka.
Co to oznacza dla Ciebie
Oświadczenie Zełenskiego stanowi jasny sygnał, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej nadal jest napięta, a perspektywa dalszych działań Rosji nie została zażegnana. Jeśli śledzisz kwestie międzynarodowe, musisz liczyć się z tym, że nadchodzące decyzje podjęte podczas konsultacji mogą wpłynąć na cały region. Dla mieszkańców państw NATO i krajów sąsiadujących z Ukrainą informacje te są przypomnieniem o konieczności utrzymania wysokiego poziomu gotowości i wspólnego reagowania na potencjalne zagrożenia.
