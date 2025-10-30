Z ostatniej chwili. PKO BP ostrzega klientów. Wydano komunikat. Chodzi o czwartek
PKO BP ostrzega klientów. W czwartek przerwa techniczna w aplikacji IKO. PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach serwisowych, które spowodują krótkie utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mobilnej IKO. Przerwa techniczna została zaplanowana na czwartek, 30 października, w godzinach 00:00–01:00.
Aplikacja IKO z ograniczoną funkcjonalnością
W trakcie prac część usług w aplikacji będzie niedostępna. Bank zapowiada, że przez tę godzinę poprawnie działać będą jedynie:
- płatności BLIK w sklepach stacjonarnych i internetowych,
- wypłaty BLIK z bankomatów.
Pozostałe funkcje, w tym autoryzacja mobilna, zostaną tymczasowo wyłączone. W tym czasie system automatycznie przełączy autoryzację na SMS-y, dzięki czemu klienci nadal będą mogli potwierdzać operacje w sposób bezpieczny.
Kolejne prace w tym tygodniu
To nie pierwsze planowane prace w tym tygodniu. Bank już wcześniej informował o nocnej przerwie technicznej z 28 na 29 października, która trwała od godziny 00:00 do 03:00. PKO BP zapewnia, że wybiera nocne godziny właśnie po to, by zminimalizować niedogodności dla klientów.
PKO BP apeluje o czujność i cierpliwość
Bank podkreśla, że tego typu aktualizacje są niezbędne, by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PKO BP czytamy:
„W czwartek, 30 października, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji IKO. Przepraszamy za utrudnienia.”
Instytucja rekomenduje, aby klienci, którzy planują przelewy lub inne transakcje, wykonali je przed północą lub po zakończeniu prac serwisowych.
Co to oznacza dla klientów?
Użytkownicy aplikacji mogą mieć chwilowy problem z zalogowaniem się lub z autoryzacją transakcji, jednak podstawowe funkcje płatnicze pozostaną aktywne. Bank przypomina też, że w razie potrzeby wszystkie operacje można wykonać przez serwis iPKO lub w placówkach.
PKO BP regularnie prowadzi tego typu aktualizacje, by zwiększać bezpieczeństwo i wprowadzać nowe funkcje do aplikacji IKO, z której korzysta już ponad 8 milionów użytkowników.
Co warto zapamiętać
- Prace techniczne odbędą się 30 października, w godz. 00:00–01:00.
- W tym czasie dostępne będą tylko płatności i wypłaty BLIK.
- Autoryzacja zostanie chwilowo przełączona na SMS.
- Po zakończeniu prac aplikacja wróci do pełnej funkcjonalności.
PKO BP zachęca klientów do śledzenia bieżących komunikatów na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informuje o wszystkich planowanych aktualizacjach.
