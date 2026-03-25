Z ostatniej chwili. Potężny pożar pod Warszawą. 21 zastępów i dziesiątki strażaków w akcji

25 marca 2026 20:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niebezpieczna sytuacja w powiecie piaseczyńskim. W miejscowości Siedliska wybuchł rozległy pożar, który objął teren składu budowlanego. Z ogniem walczy wiele jednostek straży pożarnej, a akcja wciąż trwa.

Fot. Państwowa Straż Pożarna

Ogień pojawił się późnym popołudniem i szybko się rozprzestrzenił.

Pożar objął magazyn i suszarnię drewna

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do straży pożarnej po godzinie 17. Ogień wybuchł na terenie składu budowlanego, gdzie znajdują się obiekty magazynowe oraz suszarnia drewna.

To właśnie w tej części kompleksu pożar rozwinął się najgwałtowniej. Płomienie objęły duży budynek o wymiarach około 70 na 30 metrów, co znacznie utrudnia akcję gaśniczą.

21 zastępów straży pożarnej na miejscu

Do walki z żywiołem skierowano aż 21 zastępów straży pożarnej. Strażacy pracują w systemie zmianowym, ponieważ akcja jest wymagająca i długotrwała.

Służby prowadzą intensywne działania, starając się opanować ogień i nie dopuścić do jego dalszego rozprzestrzeniania.

Na chwilę obecną sytuacja nie została jeszcze w pełni opanowana.

Na razie brak informacji o poszkodowanych

Według dotychczasowych ustaleń, nikt nie odniósł obrażeń w wyniku pożaru. To jedna z niewielu pozytywnych informacji w tej trudnej sytuacji.

Służby skupiają się teraz na zabezpieczeniu terenu i dogaszaniu ognia.

Co to oznacza dla mieszkańców

Mieszkańcy okolicznych miejscowości powinni zachować ostrożność. W rejonie pożaru mogą występować utrudnienia oraz zadymienie.

Warto unikać zbliżania się do miejsca zdarzenia i śledzić komunikaty służb.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

