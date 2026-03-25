Z ostatniej chwili. Potężny pożar pod Warszawą. 21 zastępów i dziesiątki strażaków w akcji
Niebezpieczna sytuacja w powiecie piaseczyńskim. W miejscowości Siedliska wybuchł rozległy pożar, który objął teren składu budowlanego. Z ogniem walczy wiele jednostek straży pożarnej, a akcja wciąż trwa.
Ogień pojawił się późnym popołudniem i szybko się rozprzestrzenił.
Pożar objął magazyn i suszarnię drewna
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do straży pożarnej po godzinie 17. Ogień wybuchł na terenie składu budowlanego, gdzie znajdują się obiekty magazynowe oraz suszarnia drewna.
To właśnie w tej części kompleksu pożar rozwinął się najgwałtowniej. Płomienie objęły duży budynek o wymiarach około 70 na 30 metrów, co znacznie utrudnia akcję gaśniczą.
21 zastępów straży pożarnej na miejscu
Do walki z żywiołem skierowano aż 21 zastępów straży pożarnej. Strażacy pracują w systemie zmianowym, ponieważ akcja jest wymagająca i długotrwała.
Służby prowadzą intensywne działania, starając się opanować ogień i nie dopuścić do jego dalszego rozprzestrzeniania.
Na chwilę obecną sytuacja nie została jeszcze w pełni opanowana.
Na razie brak informacji o poszkodowanych
Według dotychczasowych ustaleń, nikt nie odniósł obrażeń w wyniku pożaru. To jedna z niewielu pozytywnych informacji w tej trudnej sytuacji.
Służby skupiają się teraz na zabezpieczeniu terenu i dogaszaniu ognia.
Co to oznacza dla mieszkańców
Mieszkańcy okolicznych miejscowości powinni zachować ostrożność. W rejonie pożaru mogą występować utrudnienia oraz zadymienie.
Warto unikać zbliżania się do miejsca zdarzenia i śledzić komunikaty służb.
