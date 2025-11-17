Z ostatniej chwili. Premier zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Premier Donald Tusk poinformował, że we wtorek rano odbędzie się specjalne, nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu mają wziąć udział najwyżsi dowódcy wojskowi, szefowie służb oraz przedstawiciel prezydenta. Decyzja zapadła po serii niepokojących incydentów, które w ostatnich dniach wstrząsnęły opinią publiczną.
Posiedzenie w trybie pilnym
W krótkim komunikacie premier podkreślił, że obrady zostaną zwołane w trybie natychmiastowym. To sytuacja stosowana wyłącznie wtedy, gdy państwo stoi wobec zagrożeń wymagających skoordynowanej reakcji służb i wojska.
Choć szef rządu nie podał szczegółów agendy, wiadomo, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa infrastruktury strategicznej oraz oceny aktualnego poziomu zagrożenia dla Polski.
Kontekst jest wyjątkowo poważny
Decyzja o zwołaniu Komitetu zapadła zaledwie kilkadziesiąt godzin po tym, jak na trasie Warszawa–Lublin potwierdzono akt dywersji. Śledczy ustalili, że część szyny została wysadzona, a w innym miejscu linii ktoś celowo umieścił metalową obejmę, która mogła doprowadzić do wykolejenia pociągu.
Rząd ujawnił również, że to nie jedyny incydent. W okolicach Puław uszkodzono trakcję elektryczną, a służby analizują kolejne znaleziska. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński mówi wprost o „haniebnym akcie sabotażu”, a sprawą zajmuje się specjalny zespół złożony z prokuratorów, funkcjonariuszy CBŚP i ABW.
Co oznacza zwołanie Komitetu?
Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego to organ, który koordynuje działania dotyczące obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego, służb specjalnych i reagowania kryzysowego. Zwołuje się go tylko wtedy, gdy sytuacja wymaga natychmiastowych konsultacji najważniejszych instytucji państwa.
Udział przedstawiciela prezydenta oraz dowódców wojskowych wskazuje, że omawiane będą scenariusze obejmujące również bezpieczeństwo militarne i ochronę infrastruktury krytycznej.
Rząd chce pełnej koordynacji
W ostatnich dniach MSWiA, Prokuratura Krajowa i służby specjalne działają w trybie wzmożonej gotowości. Premier podkreślił wcześniej, że „sprawcy i zleceniodawcy zostaną dopadnięci, niezależnie od tego, kim są”.
Zwołanie Komitetu ma zapewnić jednolitą strategię i szybką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
Więcej szczegółów po zakończeniu obrad
Kancelaria Premiera zapowiedziała, że po nadzwyczajnym posiedzeniu zostanie przedstawiony komunikat dla obywateli. Oczekuje się, że rząd ujawni pierwsze ustalenia dotyczące działań sabotażowych oraz plan dalszych zabezpieczeń infrastruktury kolejowej.
Sytuacja jest dynamiczna – rząd przygotowuje się na każdy scenariusz.
