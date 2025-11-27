Z ostatniej chwili. Prezydent stawia veto. Karol Nawrocki blokuje dwie kluczowe ustawy i apeluje do rządu: „To kwestia odpowiedzialności za państwo”
Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny skorzystał z prawa weta. W czwartkowym komunikacie ogłoszonym na platformie X poinformował, że nie podpisze dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz zmian dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnych. Decyzję uzupełnił krótkim nagraniem, w którym wyjaśnia powody swojej interwencji.
Prezydent: „Weto to nie blokada, lecz obowiązek wobec obywateli”
W oświadczeniu Karol Nawrocki podkreśla, że korzysta z weta wyłącznie w sytuacjach, które jego zdaniem mogą zagrozić interesowi publicznemu.
„Korzystam z tej prerogatywy wtedy, gdy wymaga tego przejrzystość prawa i stabilność państwa. Obywatele powierzyli mi ten obowiązek podczas wyborów” – napisał prezydent, odnosząc się do swojej decyzji.
Dlaczego padło weto wobec zmian w Kodeksie wyborczym?
W nagraniu dołączonym do wpisu Nawrocki szczegółowo tłumaczy, dlaczego odrzucił nowelizację Kodeksu wyborczego.
Za największy problem uznał nierejestrowaną wysyłkę pakietów wyborczych za granicę.
Według niego takie rozwiązanie niesie poważne ryzyko:
– uzależnia cały proces od jakości usług pocztowych w innych krajach,
– utrudnia kontrolę nad prawidłowością dostarczenia dokumentów,
– może rodzić wątpliwości co do uczciwości wyborów.
Prezydent podkreślił, że wybory muszą być „nie tylko wolne, ale także odporne na błędy administracyjne”.
Drugie weto: sprzeciw wobec zmian podatkowych dla fundacji rodzinnych
Druga odrzucona ustawa dotyczy nowelizacji CIT w obszarze fundacji rodzinnych.
Karol Nawrocki wyjaśnił, że jego sprzeciw wynika z „nieuzasadnionego odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami”.
Według prezydenta zmiany podatkowe mogłyby uderzyć w rodziny, które opierały swoje plany finansowe na wcześniejszych zasadach.
Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych – Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/4tklulRkjy
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2025
Apel do rządu Tuska: „Rozmawiajmy wcześniej”
Prezydent zwrócił się także do premiera Donalda Tuska i całego rządu.
Zaapelował o to, aby konsultować kluczowe projekty ustaw już na wczesnym etapie prac, zanim trafią do parlamentu.
Jak stwierdził, wczesny dialog może ograniczyć liczbę konfliktów i przyspieszyć proces legislacyjny.
Co to oznacza dla czytelnika
– Nowelizacje Kodeksu wyborczego i przepisów o fundacjach rodzinnych nie wejdą w życie — co najmniej do momentu ponownego procedowania w Sejmie.
– Weto prezydenta może opóźnić prace rządu nad zmianami dotyczącymi głosowania za granicą oraz systemem podatkowym.
– Jeśli większość sejmowa nie zdobędzie 3/5 głosów do odrzucenia weta, obie ustawy trafią do kosza.
Napięcia między prezydentem a rządem Tuska mogą więc w najbliższych miesiącach jeszcze wzrosnąć.
