Z ostatniej chwili. Prezydent stawia veto. Karol Nawrocki blokuje dwie kluczowe ustawy i apeluje do rządu: „To kwestia odpowiedzialności za państwo”

27 listopada 2025 20:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny skorzystał z prawa weta. W czwartkowym komunikacie ogłoszonym na platformie X poinformował, że nie podpisze dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz zmian dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnych. Decyzję uzupełnił krótkim nagraniem, w którym wyjaśnia powody swojej interwencji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Prezydent: „Weto to nie blokada, lecz obowiązek wobec obywateli”

W oświadczeniu Karol Nawrocki podkreśla, że korzysta z weta wyłącznie w sytuacjach, które jego zdaniem mogą zagrozić interesowi publicznemu.

„Korzystam z tej prerogatywy wtedy, gdy wymaga tego przejrzystość prawa i stabilność państwa. Obywatele powierzyli mi ten obowiązek podczas wyborów” – napisał prezydent, odnosząc się do swojej decyzji.

Dlaczego padło weto wobec zmian w Kodeksie wyborczym?

W nagraniu dołączonym do wpisu Nawrocki szczegółowo tłumaczy, dlaczego odrzucił nowelizację Kodeksu wyborczego.
Za największy problem uznał nierejestrowaną wysyłkę pakietów wyborczych za granicę.

Według niego takie rozwiązanie niesie poważne ryzyko:
– uzależnia cały proces od jakości usług pocztowych w innych krajach,
– utrudnia kontrolę nad prawidłowością dostarczenia dokumentów,
– może rodzić wątpliwości co do uczciwości wyborów.

Prezydent podkreślił, że wybory muszą być „nie tylko wolne, ale także odporne na błędy administracyjne”.

Drugie weto: sprzeciw wobec zmian podatkowych dla fundacji rodzinnych

Druga odrzucona ustawa dotyczy nowelizacji CIT w obszarze fundacji rodzinnych.
Karol Nawrocki wyjaśnił, że jego sprzeciw wynika z „nieuzasadnionego odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami”.

Według prezydenta zmiany podatkowe mogłyby uderzyć w rodziny, które opierały swoje plany finansowe na wcześniejszych zasadach.

Apel do rządu Tuska: „Rozmawiajmy wcześniej”

Prezydent zwrócił się także do premiera Donalda Tuska i całego rządu.
Zaapelował o to, aby konsultować kluczowe projekty ustaw już na wczesnym etapie prac, zanim trafią do parlamentu.

Jak stwierdził, wczesny dialog może ograniczyć liczbę konfliktów i przyspieszyć proces legislacyjny.

Co to oznacza dla czytelnika

– Nowelizacje Kodeksu wyborczego i przepisów o fundacjach rodzinnych nie wejdą w życie — co najmniej do momentu ponownego procedowania w Sejmie.
– Weto prezydenta może opóźnić prace rządu nad zmianami dotyczącymi głosowania za granicą oraz systemem podatkowym.
– Jeśli większość sejmowa nie zdobędzie 3/5 głosów do odrzucenia weta, obie ustawy trafią do kosza.

Napięcia między prezydentem a rządem Tuska mogą więc w najbliższych miesiącach jeszcze wzrosnąć.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl