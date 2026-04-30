Z ostatniej chwili! Prezydent zawetował zmiany w rozwodach. Koniec planów na szybkie rozstania bez sądu
Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która miała wprowadzić możliwość uzyskania rozwodu poza sądem. To oznacza, że planowane uproszczenie procedury nie wejdzie w życie.
Miało być szybciej i prościej
Nowelizacja zakładała, że małżonkowie bez wspólnych małoletnich dzieci i zgodni co do rozstania mogliby zakończyć małżeństwo u notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego. Rozwiązanie miało odciążyć sądy i skrócić czas oczekiwania na rozwód.
Projekt budził jednak spore emocje. Zwolennicy wskazywali na wygodę i oszczędność czasu. Przeciwnicy podnosili argument, że rozwód to zbyt poważna decyzja, by wyłączyć z niej kontrolę sądu.
