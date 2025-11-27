Z ostatniej chwili. Przyczepa z końmi przewróciła się na S8

27 listopada 2025 14:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności

Na trasie S8 w miejscowości Wolica doszło właśnie do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem przyczepy przewożącej konie. Według pierwszych informacji pojazd przewrócił się na bok, a wewnątrz znajdowały się dwa żywe zwierzęta. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się stało

Kierowcy jadący trasą S8 zgłosili przewróconą przyczepę dla koni. Konstrukcja leży na boku, a w środku znajdują się dwa konie, które – jak wynika z przekazanych informacji – są przytomne i żyją. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i przygotowują się do bezpiecznego wydobycia zwierząt.

Fakty

  1. Zdarzenie miało miejsce w Wolicy na S8
    Przyczepa przewożąca konie przewróciła się na jezdnię. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.

  2. W środku znajdują się dwa konie
    Zwierzęta żyją, ale ich stan ocenią dopiero wezwani na miejsce weterynarze i służby specjalistyczne.

  3. Ruch może być utrudniony
    Pojazd i przyczepa blokują część trasy, co może powodować korki i spowolnienie ruchu.

  4. Na miejscu pracują służby
    Interweniują strażacy, policja oraz specjaliści przeszkoleni do ratowania dużych zwierząt.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co to oznacza dla kierowców

  • Jeśli jedziesz w kierunku Wolicy lub korzystasz z S8, możesz spodziewać się spowolnienia ruchu.

  • Warto rozważyć objazd, jeśli to możliwe.

  • Służby apelują o ostrożność i niewyprzedzanie kolumny ratunkowej.

Na trasie S8 doszło do przewrócenia przyczepy przewożącej konie. Zwierzęta żyją, a służby prowadzą działania ratownicze. Na miejscu występują utrudnienia, a kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli chcesz, przygotuję wersję krótszą lub alarmową pod szybkie wejścia.

