Z ostatniej chwili. Przyczepa z końmi przewróciła się na S8
Na trasie S8 w miejscowości Wolica doszło właśnie do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem przyczepy przewożącej konie. Według pierwszych informacji pojazd przewrócił się na bok, a wewnątrz znajdowały się dwa żywe zwierzęta. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe.
Co się stało
Kierowcy jadący trasą S8 zgłosili przewróconą przyczepę dla koni. Konstrukcja leży na boku, a w środku znajdują się dwa konie, które – jak wynika z przekazanych informacji – są przytomne i żyją. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i przygotowują się do bezpiecznego wydobycia zwierząt.
Fakty
-
Zdarzenie miało miejsce w Wolicy na S8
Przyczepa przewożąca konie przewróciła się na jezdnię. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
-
W środku znajdują się dwa konie
Zwierzęta żyją, ale ich stan ocenią dopiero wezwani na miejsce weterynarze i służby specjalistyczne.
-
Ruch może być utrudniony
Pojazd i przyczepa blokują część trasy, co może powodować korki i spowolnienie ruchu.
-
Na miejscu pracują służby
Interweniują strażacy, policja oraz specjaliści przeszkoleni do ratowania dużych zwierząt.
Co to oznacza dla kierowców
-
Jeśli jedziesz w kierunku Wolicy lub korzystasz z S8, możesz spodziewać się spowolnienia ruchu.
-
Warto rozważyć objazd, jeśli to możliwe.
-
Służby apelują o ostrożność i niewyprzedzanie kolumny ratunkowej.
Na trasie S8 doszło do przewrócenia przyczepy przewożącej konie. Zwierzęta żyją, a służby prowadzą działania ratownicze. Na miejscu występują utrudnienia, a kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli chcesz, przygotuję wersję krótszą lub alarmową pod szybkie wejścia.
