Z ostatniej chwili. Sabotaż na kolei? Policja zatrzymała młodego. mężczyznę
Do niepokojącego incydentu doszło dziś przed godziną 16:00 na stacji kolejowej w Puławach. Policjanci pełniący służbę w ramach ogólnopolskiej operacji TOR zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, który miał uruchomić hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin–Dorohusk.
Sprawą zajmują się służby specjalne i prokuratura.
Co wydarzyło się na stacji
Z informacji przekazanych przez Policję Lubelską wynika, że mężczyzna został zatrzymany po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w jednym z wagonów towarowych.
W chwili interwencji 25-latek znajdował się pomiędzy wagonami pociągu. Policjanci szybko podjęli działania i obezwładnili mężczyznę.
Podczas przeszukania ujawniono przy nim torbę z zawartością m.in. telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego, kart SIM, powerbanku oraz dokumentów sporządzonych w języku rosyjskim.
Służby w akcji
O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
Na miejscu pracują również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
Interweniujący policjanci pełnili służbę w ramach operacji TOR, realizowanej wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.
Co to oznacza dla pasażerów i mieszkańców
Na tym etapie służby nie informują o zagrożeniu dla pasażerów ani o poważniejszych utrudnieniach w ruchu kolejowym. Zdarzenie dotyczyło pociągu towarowego.
Sprawa ma jednak charakter poważny, o czym świadczy zaangażowanie służb specjalnych oraz prokuratury.
Czy było to działanie przypadkowe, czy celowe? To pytanie pozostaje kluczowe dla śledczych.
