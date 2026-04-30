Z ostatniej chwili. Sejm za uchyleniem immunitety posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi

30 kwietnia 2026 13:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy jego głośnej wypowiedzi o kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Poseł Antoni Macierewicz, Fot. Warszawa w Pigułce
Chodzi o słowa z mównicy sejmowej

Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Dotyczy on wystąpienia z 11 września 2025 r., kiedy podczas obrad Sejmu Antoni Macierewicz oskarżył szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka oraz jego współpracowników o związki z rosyjskimi służbami. Padły wtedy określenia o „agentach rosyjskich”.

Śledczy uznali, że mogło dojść do znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz pomówienia ich o działania na rzecz obcego państwa.

Komisja dała zielone światło

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatrzyła wniosek i zagłosowała za uchyleniem immunitetu. To jednak dopiero jeden z etapów całej procedury.

Ostateczna decyzja należy do całego Sejmu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na czwartek.

Co oznacza uchylenie immunitetu

Jeśli Sejm poprze wniosek komisji, prokuratura będzie mogła postawić posłowi zarzuty i prowadzić dalsze postępowanie. Immunitet chroni parlamentarzystów przed odpowiedzialnością karną bez zgody izby, dlatego jego uchylenie jest kluczowe dla dalszych działań śledczych.

Sprawa Macierewicza to kolejny przykład napięć politycznych wokół służb specjalnych i ostrych wypowiedzi padających w Sejmie.

