Z ostatniej chwili. Sejm za uchyleniem immunitety posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi
Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy jego głośnej wypowiedzi o kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Chodzi o słowa z mównicy sejmowej
Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Dotyczy on wystąpienia z 11 września 2025 r., kiedy podczas obrad Sejmu Antoni Macierewicz oskarżył szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka oraz jego współpracowników o związki z rosyjskimi służbami. Padły wtedy określenia o „agentach rosyjskich”.
Śledczy uznali, że mogło dojść do znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz pomówienia ich o działania na rzecz obcego państwa.
Komisja dała zielone światło
Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatrzyła wniosek i zagłosowała za uchyleniem immunitetu. To jednak dopiero jeden z etapów całej procedury.
Ostateczna decyzja należy do całego Sejmu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na czwartek.
Co oznacza uchylenie immunitetu
Jeśli Sejm poprze wniosek komisji, prokuratura będzie mogła postawić posłowi zarzuty i prowadzić dalsze postępowanie. Immunitet chroni parlamentarzystów przed odpowiedzialnością karną bez zgody izby, dlatego jego uchylenie jest kluczowe dla dalszych działań śledczych.
Sprawa Macierewicza to kolejny przykład napięć politycznych wokół służb specjalnych i ostrych wypowiedzi padających w Sejmie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.