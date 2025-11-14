Z ostatniej chwili. Tragedia w centrum Sztokholmu. Autobus wjechał w przystanek, są ofiary śmiertelne

14 listopada 2025 17:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Centralny Sztokholm został w piątkowe popołudnie sparaliżowany po dramatycznym wypadku, do którego doszło na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań miasta. Autobus komunikacji miejskiej z nieznanych na razie przyczyn zjechał z pasa ruchu i z ogromną siłą uderzył w przystanek, na którym czekały osoby wracające z pracy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Służby ratunkowe potwierdziły, że kilka osób zginęło na miejscu, a wielu rannych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała kierowcę pojazdu. Śledczy poinformowali, że postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci wielu osób.

Sekundy, które zmieniły codzienność miasta

Według relacji świadków autobus nagle zjechał z toru jazdy, nie hamując przed wiatą przystankową. Ludzie nie mieli szans na ucieczkę. Uderzenie było tak silne, że konstrukcja wiaty została całkowicie zniszczona, a część elementów została wyrzucona na jezdnię.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać dziesiątki policyjnych radiowozów, karetki pogotowia i straż pożarną zabezpieczającą teren. Cały kwartał ulic został natychmiast wyłączony z ruchu.

Kierowca zatrzymany. Policja bada wszystkie wersje

Funkcjonariusze potwierdzili, że kierowca autobusu został aresztowany bezpośrednio po zdarzeniu. Trwa sprawdzanie:

  • czy doszło do błędu ludzkiego,

  • czy kierowca mógł zasłabnąć lub stracić kontrolę,

  • czy w pojeździe nie wystąpiła awaria techniczna.

Śledztwo prowadzone jest jako „poważne naruszenie przepisów bezpieczeństwa i nieumyślne spowodowanie śmierci”.

Ogromna mobilizacja służb

Szwedzkie służby ratunkowe podkreślają, że akcja ratunkowa była jedną z największych w ostatnich latach. W działaniach brały udział:

  • jednostki policji,

  • strażacy,

  • zespoły ratownictwa medycznego,

  • specjalistyczne grupy techniczne oceniające stabilność infrastruktury po zderzeniu.

Władze miasta apelują do mieszkańców, aby omijali centrum i nie wchodzili na odgrodzony teren.

Co to oznacza dla podróżnych?

Wiele linii autobusowych zostało przekierowanych, a część ulic jest nadal zamknięta. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu do późnego wieczora.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl