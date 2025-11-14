Z ostatniej chwili. Tragedia w centrum Sztokholmu. Autobus wjechał w przystanek, są ofiary śmiertelne
Centralny Sztokholm został w piątkowe popołudnie sparaliżowany po dramatycznym wypadku, do którego doszło na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań miasta. Autobus komunikacji miejskiej z nieznanych na razie przyczyn zjechał z pasa ruchu i z ogromną siłą uderzył w przystanek, na którym czekały osoby wracające z pracy.
🚨BREAKING: Public bus crashes into bus stop in central Stockholm. Police say several killed after it slammed into the shelter. Driver arrested; probe underway as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/jpAUDUcs4d
— World Source News (@Worldsource24) November 14, 2025
Służby ratunkowe potwierdziły, że kilka osób zginęło na miejscu, a wielu rannych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała kierowcę pojazdu. Śledczy poinformowali, że postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci wielu osób.
Sekundy, które zmieniły codzienność miasta
Według relacji świadków autobus nagle zjechał z toru jazdy, nie hamując przed wiatą przystankową. Ludzie nie mieli szans na ucieczkę. Uderzenie było tak silne, że konstrukcja wiaty została całkowicie zniszczona, a część elementów została wyrzucona na jezdnię.
Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać dziesiątki policyjnych radiowozów, karetki pogotowia i straż pożarną zabezpieczającą teren. Cały kwartał ulic został natychmiast wyłączony z ruchu.
Kierowca zatrzymany. Policja bada wszystkie wersje
Funkcjonariusze potwierdzili, że kierowca autobusu został aresztowany bezpośrednio po zdarzeniu. Trwa sprawdzanie:
-
czy doszło do błędu ludzkiego,
-
czy kierowca mógł zasłabnąć lub stracić kontrolę,
-
czy w pojeździe nie wystąpiła awaria techniczna.
Śledztwo prowadzone jest jako „poważne naruszenie przepisów bezpieczeństwa i nieumyślne spowodowanie śmierci”.
Ogromna mobilizacja służb
Szwedzkie służby ratunkowe podkreślają, że akcja ratunkowa była jedną z największych w ostatnich latach. W działaniach brały udział:
-
jednostki policji,
-
strażacy,
-
zespoły ratownictwa medycznego,
-
specjalistyczne grupy techniczne oceniające stabilność infrastruktury po zderzeniu.
Władze miasta apelują do mieszkańców, aby omijali centrum i nie wchodzili na odgrodzony teren.
Co to oznacza dla podróżnych?
Wiele linii autobusowych zostało przekierowanych, a część ulic jest nadal zamknięta. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu do późnego wieczora.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.