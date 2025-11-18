Z ostatniej chwili! Tusk ujawnia sprawców dywersji na kolei

18 listopada 2025 13:44 | Autor: Anna Szkutnik

Premier Donald Tusk ujawnił, kto stoi za ostatnimi aktami dywersji na polskiej kolei.

Fot. Warszawa w Pigułce

– To dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących ze służbami rosyjskimi – ogłosił szef rządu.

Wiecej informacji wkrótce.

