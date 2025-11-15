Z ostatniej chwili. Zakłócenia w ruchu lotniczym. Wiele lotów przekierowanych
We wtorek wieczorem doszło do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym na Kraków Airport. Kilka samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska, a część połączeń nie wystartowała zgodnie z planem. Linie lotnicze proszą pasażerów o zachowanie czujności i bieżące sprawdzanie komunikatów.
Sytuacja zaczęła się zmieniać tuż po godzinie 20.10, kiedy port poinformował o pierwszych przekierowaniach. Powodem zaburzeń mają być trudne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia operacyjne.
Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dla podróżnych.
Przekierowania do Ostrava Airport
Do czeskiej Ostrawy został przekierowany rejs:
• FR 2965 Ryanair z Bari
Przekierowania do Katowice Airport
Aż pięć połączeń Ryanaira trafiło na lotnisko w Pyrzowicach:
• FR 2727 z Catanii
• FR 888 z Mediolanu Bergamo
• FR 4934 z Brukseli Charleroi
• FR 1813 z Londynu Luton
• FR 1813 z Londynu Stansted
Odwołane odloty z Krakowa
• FR 1812 do Londynu Luton
• FR 2724 do Kopenhagi
Pasażerowie nie zostaną pozostawieni sami sobie
Lotnisko potwierdziło, że wszyscy podróżujący zostaną przewiezieni autobusami na miejsca docelowe. Przewoźnicy zapewniają transport zastępczy, jednak apelują o śledzenie komunikatów w aplikacjach linii lotniczych.
Najbardziej aktualne dane tylko od przewoźników
Kraków Airport informuje, że informacje o przekierowaniach bazują na systemie INFLOT, ale ostateczne potwierdzenia zawsze przekazują linie lotnicze. To ich kanały warto monitorować w pierwszej kolejności.
Co to oznacza dla pasażera?
Jeśli lecisz dziś z Krakowa lub oczekujesz na przylot rodziny czy znajomych, koniecznie:
• sprawdź status lotu w aplikacji przewoźnika,
• obserwuj komunikaty na stronie portu,
• upewnij się, czy konieczny jest transport do Katowic lub Ostrawy.
Tak duże zaburzenia zdarzają się rzadko, ale mogą potrwać przez kilka godzin. Warto przygotować się na opóźnienia i zmiany planów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.