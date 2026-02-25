Za ile sąsiad sprzedał mieszkanie? Bezpłatny Rejestr Cen Nieruchomości już dostępny
Ceny na warszawskim rynku nieruchomości przestały być tajemnicą. Od lutego 2026 roku każdy mieszkaniec stolicy może bezpłatnie sprawdzić, za ile faktycznie sprzedano mieszkania, domy czy działki w jego bezpośrednim sąsiedztwie. To efekt nowelizacji prawa, która zniosła opłaty za dostęp do danych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), kończąc erę płatnych wniosków i biurokracji.
Dane udostępniane przez stołeczne Biuro Geodezji i Katastru pochodzą bezpośrednio z aktów notarialnych, co czyni je najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o kondycji rynku. Dzięki nowemu narzędziu online, proces weryfikacji wartości lokalu zajmuje zaledwie kilka chwil i nie wymaga wizyty w urzędzie. System został zaprojektowany tak, aby każdy użytkownik mógł samodzielnie porównać ceny transakcyjne z cenami ofertowymi, które często bywają zawyżone.
Jak sprawdzić ceny w Twojej okolicy?
Dostęp do rejestru jest możliwy przez miejski portal mapowy, który oferuje intuicyjną wyszukiwarkę transakcji.
Adres serwisu: Informacje znajdziesz pod adresem mapa.um.warszawa.pl/rcn-szukaj/.
Zakres danych: W rejestrze sprawdzisz cenę z aktu notarialnego, dokładną datę transakcji, rodzaj nieruchomości oraz jej parametry opisowe.
Prywatność: System nie zawiera i nie udostępnia danych osobowych właścicieli ani stron transakcji.
Dostęp mobilny: Z serwisu można korzystać na smartfonach, co pozwala sprawdzić ceny nieruchomości nawet podczas spaceru po konkretnej dzielnicy.
Pobieranie danych: Osoby potrzebujące większych zestawień mogą skorzystać z dedykowanej strony architektury m.st. Warszawy.
Analizy rynku i dodatkowe narzędzia
Od listopada 2025 roku miasto publikuje również regularne opracowania dotyczące sektora mieszkaniowego.
- Raporty półroczne**: Biuro Strategii i Analiz przygotowuje zestawienia oparte na danych transakcyjnych z RCN oraz ofertowych z serwisu Otodom.
- Interaktywne tablice**: Nowe narzędzia pozwalają śledzić zmiany cen na przestrzeni lat oraz oceniać dostępność mieszkań w relacji do zarobków warszawiaków.
- Serwis mapowy**: Portal oferuje rozbudowane funkcje, w tym zdjęcia lotnicze stolicy datowane od 1945 roku oraz mapy wysokościowe.
W 2026 roku zyskujesz potężne narzędzie negocjacyjne – koniec z kupowaniem „kota w worku”. Sprawdzenie rzeczywistej ceny sprzedaży mieszkania obok pozwoli Ci realnie ocenić, czy oferta, którą oglądasz, nie jest przeszacowana o kilkanaście procent, co na warszawskim rynku jest częstym zjawiskiem.
Dzięki darmowemu RCN możesz stać się świadomym uczestnikiem rynku, niezależnie od tego, czy planujesz zakup pierwszego lokum, czy sprzedaż rodzinnego domu. Pamiętaj, że dane są aktualizowane na bieżąco, a wejście w życie nowych przepisów 13 lutego 2026 roku definitywnie zniosło opłaty, które wcześniej wynosiły od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za pojedyncze zapytanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.