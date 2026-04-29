Zabił 5 kobiet. Wraca na wolność. Co stanie się, gdy ‘Łomiarz’ opuści więzienie?

29 kwietnia 2026 11:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jedna z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych związanych z Warszawą znów budzi ogromne emocje. Mężczyzna znany jako „Łomiarz”, odpowiedzialny za serię brutalnych ataków na kobiety, dziś wychodzi na wolność po odbyciu całej kary. To moment, który dla wielu osób oznacza powrót do traumatycznych wspomnień sprzed lat.

Łomiarz siedzący na komendzie Fot. Komenda Stołeczna Policji

Decyzja zapadła. Ale to nie oznacza pełnej swobody

Choć skazany opuszcza zakład karny, nie będzie funkcjonował bez kontroli. Sąd zdecydował o zastosowaniu środków zabezpieczających, które mają ograniczyć ryzyko powtórzenia podobnych zdarzeń.

Mężczyzna zostanie objęty całodobowym monitoringiem. Specjalna bransoletka będzie na bieżąco przekazywać informacje o jego miejscu pobytu. Dodatkowo nałożono obowiązek uczestnictwa w terapii, która ma pomóc w ograniczeniu agresywnych zachowań.

Warszawa, która żyła w strachu

Na początku lat 90. stolica zmagała się z falą brutalnych napaści. Sprawca atakował kobiety znienacka – najczęściej w bramach i na podwórkach. Uderzał je w głowę, a następnie zabierał torebki i uciekał.

Ofiary często nie były w stanie dokładnie opisać napastnika. To utrudniało śledztwo i powodowało narastający strach wśród mieszkańców.

Seria ataków zakończona tragedią

Z czasem liczba napadów rosła. W 1993 roku doszło do najtragiczniejszych zdarzeń – kilka kobiet zginęło w wyniku odniesionych obrażeń.

Łącznie odnotowano niemal 30 ataków. Pięć z nich zakończyło się śmiercią ofiar. Sprawa stała się jedną z najgłośniejszych w kraju.

Przełom, który zakończył koszmar

Śledztwo nabrało tempa dzięki przypadkowemu tropowi. Jedna z osób zwróciła uwagę na podejrzane zachowanie mężczyzny z raną na ręce. To doprowadziło policję na właściwy ślad.

Zatrzymanie zakończyło serię napaści, która przez długi czas paraliżowała mieszkańców miasta.

Powrót, który znów budzi niepokój

Historia nie zakończyła się jednak wraz z pierwszym wyrokiem. Po wcześniejszym wyjściu na wolność mężczyzna ponownie dopuścił się przemocy.

To właśnie dlatego dzisiejsze wydarzenie wywołuje tak silne emocje. Wielu zastanawia się, czy zastosowane środki kontroli okażą się wystarczające.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Choć służby zapewniają o nadzorze, poczucie niepokoju jest zrozumiałe. Sprawa pokazuje, jak długo mogą żyć skutki brutalnych przestępstw i jak silnie wpływają na społeczne poczucie bezpieczeństwa.

