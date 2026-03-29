Zaczeło się w Biedronce. Wielka promocja, Sprawdziliśmy na miejscu. Ludzie robią zapasy
W sklepach Biedronka ruszyła kolejna duża akcja promocyjna, która przyciąga tłumy klientów. Sprawdziliśmy na miejscu, co dokładnie przygotowała sieć i jak reagują kupujący. Jedno jest pewne, wiele osób nie wychodzi ze sklepu z jedną paczką.
Kawa nawet o połowę taniej
Na półkach pojawiły się wyraźne oznaczenia promocji, które trudno przeoczyć. Jedną z najmocniejszych ofert jest akcja na kawę rozpuszczalną Cafe d’Or.
Zasada jest prosta: drugi produkt można kupić aż 50 procent taniej. Promocja obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne tej marki, co oznacza dużą dowolność wyboru.
Dodatkowo obowiązuje limit dzienny, co tylko potwierdza, że sieć spodziewa się dużego zainteresowania.
Klienci robią zapasy
Podczas naszej wizyty w sklepie widać było wyraźnie, że promocja działa. Klienci sięgali po kilka opakowań naraz, często wkładając do koszyka całe zestawy.
Niektórzy od razu przeliczali, ile mogą zaoszczędzić, inni po prostu korzystali z okazji, wiedząc, że podobne promocje szybko się kończą.
Tego typu akcje szczególnie przyciągają osoby, które kupują produkty na zapas, zwłaszcza przed świętami lub większymi wydatkami.
Promocje to nie przypadek
Takie działania to część większej strategii sieci handlowych. Mocne obniżki na popularne produkty mają przyciągnąć klientów do sklepów, gdzie przy okazji robią większe zakupy.
Kawa jest jednym z produktów, które świetnie się do tego nadają, bo jest kupowana regularnie i łatwo porównać jej cenę.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy, to dobry moment, by zaopatrzyć się w produkty codziennego użytku w niższej cenie.
Warto jednak pamiętać:
promocje często mają limity
obowiązują przez krótki czas
najlepsze produkty szybko znikają z półek
Dlatego jeśli widzisz dobrą okazję, lepiej nie odkładać decyzji na później.
