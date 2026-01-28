Zacznie się 15 lutego miliony Polaków rzucą się na pieniądze. Sprawdź, ile dostaniesz i kiedy pieniądze trafią na konto
Od 15 lutego 2026 rozpoczyna się sezon rozliczeń podatkowych PIT za 2025 rok. Ponad 22 miliony Polaków będzie mogło sprawdzić swoje zeznania w systemie Twój e-PIT i ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W grę wchodzą tysiące złotych dla rodzin z dziećmi i osób korzystających z ulg. Wyjaśniamy krok po kroku, jak maksymalnie wykorzystać rozliczenie i kiedy dokładnie pieniądze wpłyną na konto.
Ministerstwo Finansów udostępnia system Twój e-PIT 15 lutego 2026 w e-Urzędzie Skarbowym. Od tego dnia każdy podatnik znajdzie tam wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2025 rok przygotowane na podstawie danych od pracodawców i ZUS. Z usługi można korzystać przez komputer lub telefon, również w aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego.
Logowanie odbywa się przez login.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, mObywatela lub danych podatkowych. Dostęp do aplikacji mobilnej możliwy jest po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.
Zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, jeśli podatnik sam ich nie złoży lub nie odrzuci. To oznacza, że brak reakcji nie spowoduje problemów, ale może oznaczać utratę szansy na wyższy zwrot, jak informuje portal gov.pl.
Termin złożenia zeznania to okres od 15 lutego do 30 kwietnia 2026. Można je składać elektronicznie przez Twój e-PIT, e-Deklaracje lub komercyjne programy do rozliczeń, a także w formie papierowej osobiście w urzędzie skarbowym lub listem poleconym.
Ulga prorodzinna to najpopularniejsza preferencja w polskim systemie podatkowym. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci i wynosi 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, czyli 1112,04 zł rocznie. Na drugie dziecko przysługuje identyczna kwota 1112,04 zł rocznie. Trzecie dziecko to ulga 166,67 zł miesięcznie, co daje 2000,04 zł rocznie. Czwarte i każde kolejne dziecko uprawnia do odliczenia 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł rocznie.
Rodzina wychowująca 4 dzieci może odliczyć łącznie 6924,12 zł. Jeśli kwota podatku jest zbyt niska, aby odliczyć całą ulgę, fiskus zwraca różnicę jako nadpłatę, pod warunkiem że podatnik opłacał składki ZUS i zdrowotne, jak wyjaśnia portal interia.pl.
Co to oznacza dla ciebie?
W 2026 roku obowiązują limity dochodów dla ulgi na pierwsze dziecko. Wynoszą one 112 000 zł rocznie dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko, oraz 56 000 zł dla osób niepozostających w związku małżeńskim. Ograniczenie nie dotyczy rodzin z 2 i więcej dziećmi ani rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
Kluczowa zmiana od 1 lipca 2023 polega na tym, że dla rodziców i opiekunów jednego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności nie obowiązuje już kryterium dochodowe. Mogą oni korzystać z ulgi niezależnie od wysokości zarobków, jak donosi portal pit.pl.
Ulga przysługuje za każdy miesiąc roku, w którym spełnione były warunki. Jeśli dziecko urodziło się 30 września, odliczasz ulgę za 4 miesiące od września do grudnia. Gdy studiujące dziecko skończyło 25 lat w marcu, ulga przysługuje tylko za 3 miesiące od stycznia do marca.
Dzieci pełnoletnie muszą spełniać dodatkowe warunki. Suma ich rocznego dochodu nie może przekroczyć 22 546,92 zł w 2025 roku, co stanowi 12-krotność renty socjalnej. Przekroczenie tej kwoty choćby 31 grudnia pozbawia rodziców prawa do ulgi.
Do zeznania PIT-37 lub PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/O z danymi dzieci. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają jeden PIT/O. Jeśli obojgu rodzicom przysługuje ulga ale składają osobne zeznania, każde z nich wpisuje w załączniku PIT/O kwotę, którą odlicza.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w sierpniu 2025 projekt ustawy o tzw. PIT-0 dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Rodziny zostałyby zwolnione z podatku dochodowego do progu 140 000 zł rocznie na rodzica, czyli łącznie do 280 000 zł rocznie. Przeciętna rodzina 2+2 zaoszczędziłaby blisko 1000 zł miesięcznie, co w skali roku daje 12 000 zł.
Nowa ulga miałaby objąć rozliczenia od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2026, czyli pierwsze rozliczenie z korzyścią nastąpiłoby w 2027 roku. Nie wiadomo jednak, czy zastąpiłaby ona ulgę prorodzinną czy stanowiłaby jej uzupełnienie. Podatnicy mogliby skorzystać z jednej, korzystniejszej opcji, jak informuje portal bizblog.pl.
Termin zwrotu podatku zależy od sposobu złożenia zeznania. Deklaracje elektroniczne gwarantują zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni od daty złożenia, licząc nie wcześniej niż od 16 lutego 2026. Deklaracje papierowe to oczekiwanie do 3 miesięcy.
Jeśli złożysz PIT elektronicznie 15 lutego lub wcześniej, zwrot otrzymasz najpóźniej 2 kwietnia 2026. Osoby z Kartą Dużej Rodziny czekają tylko 30 dni, co oznacza zwrot najpóźniej do 17 marca 2026, jak podaje portal infor.pl.
Od 2022 działa system AUTO ZWROT dla nadpłat do 5000 zł. Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie weryfikuje deklaracje i przekazuje pieniądze bez udziału pracowników urzędu, często w ciągu kilku dni. W poprzednim sezonie rozliczeniowym średni czas oczekiwania wynosił 11 dni.
Zwrot możesz otrzymać na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Numer konta wpisujesz w deklaracji PIT lub w drukach CEiDG-1, ZAP-3 lub NIP-7. Nie musisz podawać go co roku, tylko gdy się zmienia. Przekaz pocztowy jest pomniejszany o koszty doręczenia.
Status zwrotu sprawdzisz w e-Urzędzie Skarbowym w usłudze „Zwroty podatków”. Tam dowiesz się o dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. System aktualizuje informacje na bieżąco.
Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 000 zł. Stawki PIT to 12% dla dochodów do 120 000 zł i 32% powyżej tej kwoty. Osoba zarabiająca 50 000 zł brutto płaci podatek tylko od 20 000 zł, ponieważ pierwsze 30 000 zł jest wolne.
Ulga dla rodzin 4+ całkowicie zwalnia z podatku przychody do 85 528 zł rocznie dla rodziców wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Dwoje rodziców może łącznie uzyskać 171 056 zł przychodów bez PIT. Ulga działa niezależnie od ulgi prorodzinnej, można korzystać z obu jednocześnie.
Ulga na internet wynosi 760 zł rocznie, ale można ją wykorzystać tylko 2 razy w życiu. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć wydatki na wymianę pieca na pompę ciepła do 53 000 zł. Ulga rehabilitacyjna obejmuje koszty leków, rehabilitacji i ułatwień w codziennym funkcjonowaniu.
Zwrot nie nastąpi, jeśli masz zaległości podatkowe, niezapłacone koszty upomnienia lub bieżące zobowiązania. Nadpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet tych należności. Wierzytelność z tytułu nadpłaty może też zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym.
Jeśli urząd skarbowy nie zwróci nadpłaty w ustawowym terminie, przysługują ci odsetki za każdy dzień opóźnienia. Możesz je obliczyć w kalkulatorze odsetek podatkowych i złożyć wniosek o ich wypłatę.
System Twój e-PIT automatycznie uwzględnia podstawowe dane, ale nie wie o wydatkach na leki, darowiznach, oddawaniu krwi czy termomodernizacji. Musisz te elementy dopisać samodzielnie. Weryfikacja zajmuje kilka minut, a może przynieść zwrot o kilkaset lub kilka tysięcy złotych wyższy.
Pamiętaj o przekazaniu 1,5% podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. To nie kosztuje cię nic, a wspiera działalność OPP w Polsce. Możesz wybrać konkretną organizację wpisując jej KRS w odpowiednim polu zeznania.
Rozlicz się jak najszybciej po 15 lutego. Im wcześniej złożysz zeznanie, tym szybciej otrzymasz zwrot, zwłaszcza gdy kwota przekracza 5000 zł i wymaga weryfikacji przez urzędnika. Skarbówka przetwarza deklaracje na bieżąco, więc lutowe rozliczenia mają przewagę nad kwietniowymi.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.