Zacznie się 2 lutego. Nie ignoruj wezwania! Grozi grzywna i doprowadzenie przez policję
W lutym setki tysięcy Polaków otrzymają urzędowe pisma wzywające do stawiennictwa przed komisjami lekarskimi. Rozpoczyna się coroczna akcja sprawdzania zdolności obronnych obywateli. Obowiązek ten dotyczy nie tylko 19-latków, ale także starszych roczników, a nawet kobiet z określonymi kwalifikacjami.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało start operacji na 2 lutego, a jej zakończenie przewidziano na 30 kwietnia 2026 roku. Szacuje się, że wezwania trafią do około 235 tysięcy osób w całej Polsce. Celem tych działań nie jest powołanie do czynnej służby, lecz aktualizacja państwowej bazy danych o kondycji zdrowotnej społeczeństwa pod kątem ewentualnych potrzeb obronnych.
Kto znajdzie wezwanie w skrzynce?
Główną grupą objętą obowiązkiem są mężczyźni z tak zwanego rocznika podstawowego, czyli urodzeni w 2007 roku. To jednak nie jedyne osoby, które muszą przygotować się na wizytę przed komisją.
Lista wezwanych obejmuje również:
-
Mężczyzn urodzonych w latach 2002–2006, którzy do tej pory nie mają określonej kategorii wojskowej.
-
Osoby, które w latach 2024–2025 otrzymały kategorię B (czasowa niezdolność do służby), a termin ich niezdolności upływa przed końcem kwietnia 2026 r.
-
Kobiety urodzone w latach 1999–2007, posiadające wykształcenie przydatne w wojsku (np. medyczne, psychologiczne czy weterynaryjne).
-
Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do kwalifikacji ochotniczo.
-
W szczegółowych przypadkach wezwanie mogą otrzymać nawet osoby do 60. roku życia, jeśli wcześniej nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej.
Co oznaczają kategorie A, B, D i E?
Wizyta przed komisją kończy się przyznaniem jednej z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej. Decyzja ta opiera się na badaniach lekarskich oraz wywiadzie psychologicznym.
-
Kategoria A: Zdolny do czynnej służby wojskowej. Oznacza brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby w czasie pokoju i wojny.
-
Kategoria B: Czasowa niezdolność do służby. Nadawana osobom z przemijającymi problemami zdrowotnymi, które rokują poprawę w ciągu 24 miesięcy. Wiąże się z koniecznością ponownego stawiennictwa w przyszłości.
-
Kategoria D: Niezdolny do służby w czasie pokoju. Taka osoba może zostać powołana jedynie w czasie wojny lub mobilizacji.
-
Kategoria E: Trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Osoba z tą kategorią zostaje wykreślona z ewidencji wojskowej.
Warto zaznaczyć, że obecnie samo stawiennictwo i otrzymanie kategorii nie jest równoznaczne z wydaniem książeczki wojskowej. Dokument ten otrzymują teraz tylko osoby, które zdecydują się na wstąpienie do armii.
Nie ignoruj wezwania! Grozi grzywna i doprowadzenie przez policję [PORADNIK]
Otrzymanie wezwania to obowiązek administracyjny, którego zlekceważenie może mieć poważne skutki prawne. Poniżej wyjaśniamy, jak postępować, by uniknąć kłopotów.
1. Kiedy przyjdzie list? Wezwanie powinno zostać doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą komisji. Jeśli nie możesz stawić się w tym terminie z ważnych przyczyn (np. choroba, egzamin), musisz niezwłocznie skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, który wysłał pismo. Dane kontaktowe znajdziesz na wezwaniu. Uzasadniona przyczyna pozwala na wyznaczenie nowej daty.
2. Co grozi za niestawienie się? Nieuzasadniona nieobecność jest traktowana jako wykroczenie. Konsekwencje mogą być dotkliwe:
-
Grzywna: Nałożona w trybie administracyjnym.
-
Przymusowe doprowadzenie: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zarządzić doprowadzenie opornego obywatela przez policję bezpośrednio przed komisję.
-
Ograniczenie wolności: W skrajnych przypadkach, za uporczywe uchylanie się od obowiązku lub odmowę poddania się badaniom, sąd może orzec karę ograniczenia wolności.
3. Jakie dokumenty zabrać? Idąc na komisję, pamiętaj o zabraniu:
-
Dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
-
Posiadanej dokumentacji medycznej (zwłaszcza jeśli chorujesz przewlekle), co ułatwi lekarzom wydanie orzeczenia.
-
Dokumentów potwierdzających wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe.
-
Zdjęcia do ewidencji wojskowej (aktualne wymogi znajdziesz w wezwaniu).
Pamiętaj, że kwalifikacja wojskowa to rutynowa procedura weryfikacyjna, a nie pobór do wojska. Spokojne podejście i dopełnienie formalności to najlepszy sposób na szybkie załatwienie sprawy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.