Zacznie się już 28 kwietnia. Laptopy w UE z nowym obowiązkiem
Od 28 kwietnia 2026 roku nowe laptopy sprzedawane w UE muszą obsługiwać ładowanie przez USB-C. To efekt unijnej dyrektywy, która ma ujednolicić standardy i ograniczyć liczbę ładowarek. Zmiany mogą oznaczać także brak zasilacza w zestawie przy zakupie urządzenia.
Nowe zasady dla laptopów od 28 kwietnia. UE wprowadza obowiązkowy standard
Od 28 kwietnia 2026 roku wchodzą w życie zmiany, które odczują wszyscy kupujący elektronikę. Unia Europejska wprowadza obowiązek stosowania złącza USB-C w nowych laptopach. To efekt unijnej dyrektywy, która ma uprościć korzystanie ze sprzętu i ograniczyć elektrośmieci.
Jeden standard zamiast wielu ładowarek
Nowe przepisy wynikają z dyrektywy 2022/2380, znanej jako Common Charger Directive. Od końca kwietnia każdy nowy laptop wprowadzany na rynek UE musi obsługiwać ładowanie przez USB-C.
To rozszerzenie zmian, które wcześniej objęły m.in. smartfony, tablety i słuchawki. W przypadku laptopów producenci mieli więcej czasu na dostosowanie technologii ze względu na wyższe wymagania energetyczne.
Dla użytkowników oznacza to jedno – koniec różnych, dedykowanych ładowarek dla każdej marki.
Kupujesz laptopa? Zmiany zobaczysz od razu
W praktyce nowe regulacje oznaczają, że po 28 kwietnia nowe modele laptopów będą kompatybilne z uniwersalnym kablem USB-C. Jedna ładowarka ma wystarczyć do kilku urządzeń.
Podczas wizyty w sklepach z elektroniką w Warszawie sprzedawcy już wskazują na rosnącą liczbę modeli obsługujących ten standard. Klienci coraz częściej pytają o możliwość ładowania jednym kablem do telefonu i laptopa.
Zmiana ma też drugi wymiar – część urządzeń może być sprzedawana bez zasilacza w zestawie. To element polityki ograniczania kosztów i odpadów.
Nie każdy laptop objęty zmianą
Nowe przepisy nie obejmują wszystkich urządzeń bez wyjątku. Obowiązek dotyczy sprzętu o mocy ładowania do 240 W.
W praktyce oznacza to, że najbardziej zaawansowane laptopy – np. gamingowe lub profesjonalne stacje robocze – nadal mogą korzystać z dedykowanych systemów zasilania.
Standard USB-C rozwija się dynamicznie, ale przy bardzo wysokim zapotrzebowaniu na energię wciąż istnieją ograniczenia technologiczne.
Co ze starszym sprzętem? Przepisy nie działają wstecz
Wielu użytkowników zastanawia się, czy zmiany oznaczają konieczność wymiany urządzeń. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie nowych modeli.
Starsze laptopy mogą być nadal używane, serwisowane i sprzedawane. Nie ma obowiązku wymiany sprzętu ani ładowarek.
Zmiana dotyczy producentów i nowych produktów trafiających do sprzedaży po wskazanej dacie.
Dlaczego UE wprowadza takie przepisy?
Głównym celem jest ograniczenie elektrośmieci. Produkcja milionów ładowarek rocznie generuje duże koszty środowiskowe.
Unia wskazuje także na wygodę użytkowników. Jeden standard oznacza mniej kabli i łatwiejsze korzystanie ze sprzętu.
To element szerszej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym, w której akcesoria mają być używane dłużej i bardziej efektywnie.
Kolejne zmiany już zapowiedziane
Na tym jednak nie koniec. UE zapowiada kolejne regulacje, które mają wejść w życie do 2028 roku. Producenci będą musieli projektować ładowarki z odłączanym kablem.
Obecnie w wielu modelach przewód jest na stałe połączony z zasilaczem. W przypadku uszkodzenia oznacza to konieczność wymiany całego urządzenia.
Nowe przepisy mają to zmienić. Wymiana samego kabla ma zastąpić zakup całej ładowarki, co przełoży się na niższe koszty dla użytkowników.
Co to oznacza dla Ciebie? Zakupy po 28 kwietnia
Jeśli planujesz zakup laptopa po 28 kwietnia, możesz zakładać, że będzie on obsługiwał ładowanie przez USB-C. To ułatwi codzienne korzystanie ze sprzętu.
Warto jednak sprawdzić, czy zasilacz jest w zestawie. Coraz częściej producenci oferują urządzenia bez ładowarki, co może wymagać dodatkowego zakupu.
Dla wielu osób to zmiana na plus – jedna ładowarka do kilku urządzeń oznacza mniej kabli i niższe koszty w dłuższym czasie.
Jeśli korzystasz z mocnego laptopa do pracy lub gier, upewnij się, czy obsługuje standard USB-C Power Delivery. W przeciwnym razie nadal może wymagać dedykowanego zasilania.
Nowe przepisy nie zmuszają do wymiany sprzętu, ale jasno wskazują kierunek rynku. USB-C staje się standardem dla większości urządzeń, a kolejne zmiany będą ten trend wzmacniać.
