Zacznie się od czwartku. Wiele miejscowości bez prądu! Sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na liście wyłączeń
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Energa Operator poinformowała, że od czwartku 25 września rozpoczną się planowe wyłączenia prądu, które potrwają także w kolejnych dniach. Utrudnienia obejmą m.in. Płock, Sierpc, Gostynin i okoliczne gminy.
Spółka podkreśla, że są to zaplanowane prace konserwacyjne i modernizacyjne, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci energetycznej. Choć przerwy w dostawie prądu mogą być uciążliwe, to pozwalają na wymianę elementów infrastruktury, usuwanie awarii oraz podłączanie nowych odbiorców.
Na liście znalazły się zarówno duże miasta, jak i mniejsze wsie. W Płocku prądu zabraknie m.in. na ulicach Otolińskiej, Targowej, Ciechomickiej czy Stawowej. Wyłączenia zapowiedziano też w gminach wiejskich, takich jak Bielsk, Łąck, Radzanowo, Słupno, Wyszogród, Kiernozia czy Zawidz. Mieszkańcy muszą liczyć się z przerwami trwającymi od dwóch do kilku godzin.
Przykładowo, w Płocku na ul. Otolińskiej prądu nie będzie 24 i 25 września w godzinach porannych, natomiast w Matyldowie w gminie Łąck wyłączenia zaplanowano 24 i 25 września, a także 29 września. W Sierpcu, przy ul. Miłobędzkiej, przerwa nastąpi 29 września, a w gminie Staroźreby wyłączenia rozłożono na kilka terminów, m.in. 24 i 26 września oraz na początek października.
Operator apeluje, aby mieszkańcy w tym czasie zabezpieczyli swoje urządzenia elektryczne i przygotowali się na krótsze lub dłuższe przerwy w dostawie energii.
Planowane wyłączenia są szczegółowo opisane na stronie Energa Operator, gdzie na bieżąco publikowane są aktualizacje harmonogramów.
Płock – przerwy w zasilaniu już od 24 września
Najwięcej utrudnień czeka mieszkańców Płocka, gdzie planowane są liczne przerwy:
-
ul. Otolińska 25 – 24.09 w godz. 08:00–11:00 oraz 25.09 w godz. 08:00–11:00,
-
ul. Otolińska 21, 25, Targowa 40 – 24.09 w godz. 11:00–14:00,
-
ul. Ciechomicka, Nowociechomicka, Stawowa – 29.09 w godz. 08:30–13:30,
-
ul. Jeziorna, Letniskowa, Rekreacyjna, Wczasowa – 03.10 w godz. 08:30–13:30,
-
ul. Łukasiewicza 16, 18 – 02.10 w godz. 09:15–14:15.
Gmina Bielsk
-
Leszczyn Księży 36 – 24.09 w godz. 09:15–13:15.
Gmina Łąck
-
Grabina, ul. Graniczna oraz okoliczne posesje – 29.09 w godz. 08:30–13:30,
-
Matyldów – 24.09, 25.09 oraz 29.09 w godzinach porannych i południowych (różne zakresy godzin).
Gmina Radzanowo
-
Ślepkowo Królewskie i Szlacheckie – 24.09 w godz. 08:00–10:30,
-
Nowe Boryszewo, Rondo Osieckiego – 24.09 w godz. 11:00–13:30,
-
Radzanowo (ul. Płocka i okolice) – 30.09 w godz. 09:00–12:00.
Gmina Słupno
-
Cekanowo, ul. Królewska i Mazowiecka – 25.09 w godz. 09:15–13:15.
Gmina Wyszogród
-
Słomin 79 – 25.09 w godz. 07:45–11:15.
Gmina Gostynin
-
Zuzinów 7 – 30.09 w godz. 08:00–13:00.
Gmina Kiernozia
-
Witusza 1, 2, 6 – 02.10 i 08.10 w godz. 08:00–17:00.
Sierpc
-
Miłobędzka 7–14 – 29.09 w godz. 08:00–13:00,
-
Miłobędzyn, ul. Nad Stawem 9 – 29.09 w godz. 08:00–13:00.
Gmina Staroźreby
-
ul. Akacjowa, Sosnowa, Sportowa, Wiatraczna – 24.09 w godz. 10:00–14:00,
-
ul. 11 Listopada, Chopina, Jaśminowa, Młodzieżowa – 26.09 w godz. 09:15–13:15,
-
ul. Płocka (Staroźreby, Nowa Góra) – 29.09 w godz. 07:45–11:30,
-
Opatówiec – 29.09 w godz. 10:00–15:00.
Gmina Sanniki
-
Osmolin, ul. Kiernozka – 02.10 w godz. 08:00–17:00.
Gmina Zawidz
-
Budy Piaseczne – 24.09 w godz. 07:30–11:00,
-
Żytowo 37, 41 – 24.09 w godz. 08:15–14:30.
Gmina Szczawin Kościelny
-
Kamieniec 1–5 – 26.09 w godz. 08:00–11:00.
Gmina Raciąż
-
Kraszewo-Gaczułty – 26.09 w godz. 10:15–15:00,
-
Strożęcin – 30.09 w godz. 08:15–15:00 (różne adresy i zakres godzin).
