Zacznie się od poniedziałku. Fala wyłączeń prądu w Warszawie. Naładuj urządzenia, powerbanki, przygotuj internet mobilny
Stoen Operator, główny dystrybutor energii w stolicy, zaplanował od przyszłego tygodnia kolejną serię planowych wyłączeń zasilania. To już trzecia taka fala w 2026 roku – po marcowej i czerwcowej – co samo w sobie pokazuje skalę modernizacji, jaką przechodzi warszawska sieć elektroenergetyczna. Tym razem przerwy obejmą adresy na Białołęce, w rejonie Krakowskiego Przedmieścia oraz na Wilanowie i Ursynowie.
Harmonogram wyłączeń
|Ulice
|Początek
|Koniec
|Przyczyna
|Bystrzycka 46, 48, 50, 54-54, 56, 58, 60-60A; Trocinowa; Bambusowa 2, 4-6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24; Filmowa 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97; Kędzierzyńska 5, 7-8, 10; Kłodzka 36F; Margerytki 20; Mieczysława Frenkla 4, 9, 11-13F, 15, 17-31; Patriotów 26A, 28-28D, 30-30D, 38B, 40B; Walcownicza 2, 7; Zabawna 1, 3, 8
|4.07.2026, 7:30
|4.07.2026, 18:30
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 9759
|Kozia 4, 6; Krakowskie Przedmieście 29
|6.07.2026, 7:00
|6.07.2026, 16:00
|Modernizacja sieci nN
|Kartaginy 1
|6.07.2026, 7:30
|6.07.2026, 9:30
|Modernizacja stacji transformatorowej 7880, wymiana rozdzielnicy nN
|Polinezyjska 6
|6.07.2026, 8:00
|6.07.2026, 18:00
|Modernizacja stacji 8194, wymiana rozdzielnicy nN
|Kuropatwy 26-26C, 30, 32, 34-34Z, 36, 38, 40, 42, 44
|7.07.2026, 8:00
|7.07.2026, 14:00
|Przebudowa linii napowietrznej nN
|Aleksandra Wejnerta 27
|7.07.2026, 8:00
|7.07.2026, 16:00
|Modernizacja sieci, wymiana złącza
Najdłuższa przerwa czeka mieszkańców ulic wokół stacji transformatorowej nr 9759 na Białołęce – 11 godzin bez prądu, od wczesnego rana do wieczora. Najkrótsza, przy Kartaginy, to zaledwie 2 godziny. Stoen Operator zaznacza przy każdym wpisie, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – to standardowa klauzula, która działa w obie strony: prace mogą się też wydłużyć ponad podaną godzinę zakończenia.
Dlaczego to w ogóle konieczne?
Za wyłączeniami stoją dwa rodzaje prac, widoczne wprost w kolumnie „przyczyna”. Pierwszy to modernizacja stacji transformatorowych – miejsc, w których napięcie 15 kV zamieniane jest na 230/400 V, czyli to, co ostatecznie płynie w domowym gniazdku. Wymiana transformatora, rozdzielnicy czy aparatury łączeniowej wymaga całkowitego zaniku napięcia w danym fragmencie sieci – nie da się tego zrobić inaczej, bez ryzyka porażenia ekipy technicznej.
Drugi rodzaj to przebudowa linii napowietrznej i modernizacja sieci niskiego napięcia (nN) – ostatniego odcinka drogi prądu od stacji do budynku. To właśnie ta warstwa infrastruktury starzeje się najszybciej i najczęściej odpowiada za nagłe, nieplanowane awarie, gdy jeszcze nie zdążono jej wymienić. Planowe wyłączenie jest więc w istocie działaniem prewencyjnym – lepiej stracić prąd na kilka godzin w zaplanowanym terminie, niż tracić go bez ostrzeżenia w środku nocy, tygodnie czy miesiące później, gdy stara rozdzielnica ostatecznie odmówi posłuszeństwa.
Twoje mieszkanie jest na liście? Obszerny plan przygotowań
To, jak bardzo dotkliwe będzie wyłączenie, zależy od tego, kim jesteś i co robisz na co dzień – dlatego rozbijamy przygotowania na kilka grup.
Jeśli Ty lub ktoś w Twoim gospodarstwie domowym jest zależny od prądu ze względów zdrowotnych – korzysta z koncentratora tlenu, respiratora, pompy infuzyjnej, aparatu do dializy domowej czy innego sprzętu podtrzymującego funkcje życiowe – potraktuj to wyłączenie poważnie i z dużym wyprzedzeniem. Sprawdź, czy Twoje urządzenie ma wbudowany akumulator awaryjny i ile godzin pracy on zapewnia – przy wyłączeniu trwającym 11 godzin, jak w przypadku Białołęki, standardowy akumulator w wielu urządzeniach może nie wystarczyć. Skontaktuj się wcześniej z dostawcą sprzętu medycznego lub najbliższą stacją dializ w sprawie planu awaryjnego. Rozważ zgłoszenie się do Stoen Operator jako odbiorca wrażliwy (infolinia 991) – część operatorów prowadzi rejestry takich adresów i stara się je uwzględniać przy planowaniu prac, choć nie jest to gwarancja pominięcia wyłączenia. W ostateczności zaplanuj na czas przerwy pobyt u rodziny, sąsiada lub w placówce z zapewnionym zasilaniem.
Jeśli pracujesz zdalnie i Twój adres znajduje się na liście, zaplanuj ten dzień inaczej, zanim zorientujesz się o wyłączeniu w trakcie porannej wideokonferencji. Naładuj laptopa do pełna wieczorem poprzedniego dnia – sama bateria da Ci zwykle 4-8 godzin pracy, ale w połączeniu z brakiem internetu stacjonarnego to i tak za mało przy dłuższych wyłączeniach. Rozważ pracę tego dnia z kawiarni, biblioteki publicznej lub biura, jeśli Twoje obowiązki wymagają stałego dostępu do sieci. Jeśli musisz zostać w domu, sprawdź zasięg internetu mobilnego pod swoim adresem – w wielu przypadkach router Wi-Fi da się tymczasowo zastąpić hotspotem z telefonu, o ile masz wystarczający pakiet danych.
Naładuj urządzenia przenośne wieczorem lub w nocy przed wyłączeniem – telefon, powerbank, tablet, słuchawki bezprzewodowe. Jeśli masz w domu awaryjną latarkę czy lampkę LED na baterie, sprawdź teraz, czy ma naładowane ogniwa – to nie jest dzień, żeby odkryć, że latarka nie działa, dopiero gdy zgaśnie światło.
Zabezpiecz jedzenie w lodówce i zamrażarce. Zamknięta lodówka utrzymuje bezpieczną temperaturę przez około 4-6 godzin, zamrażarka – od 24 do 48 godzin, w zależności od tego, jak jest zapełniona. Przy wyłączeniach do 6 godzin (większość z tej listy) nie musisz podejmować żadnych specjalnych działań – wystarczy nie otwierać drzwi bez potrzeby. Przy 11-godzinnym wyłączeniu na Białołęce warto rozważyć przełożenie najbardziej nietrwałych produktów do lodówki turystycznej z wkładami chłodzącymi.
Jeśli mieszkasz w bloku z windą, licz się z tym, że winda nie będzie działać przez cały czas trwania wyłączenia – jeśli masz problemy z poruszaniem się po schodach albo planujesz tego dnia transportować coś ciężkiego, zaplanuj to poza godzinami przerwy.
Sprawdź dokładny status swojego adresu na portalu awaria.stoen.pl, wpisując ulicę i numer domu – dane na portalu bywają aktualizowane z pewnym opóźnieniem względem ogłoszeń papierowych wywieszanych w klatkach schodowych, więc warto sprawdzić oba źródła. W razie wątpliwości lub przedłużającej się awarii zadzwoń na pogotowie energetyczne Stoen Operator pod numer 991 lub 22 821 31 31.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.