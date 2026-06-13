Zacznie się od poniedziałku w Warszawie. Naładuj laptopy, powerbanki i smartfony. Przygotuj internet, szczególnie jeżeli pracujesz z domu
Od poniedziałku do piątku Stoen Operator planuje kilka przerw w dostawie energii elektrycznej w Warszawie. Część adresów straci prąd na kilka godzin, jeden z nich – nawet na cały dzień roboczy. Za wyłączeniami stoją przebudowy linii, modernizacja sieci i jeden mało oczywisty powód: drzewa rosnące za blisko kabli.
Skąd biorą się planowane wyłączenia prądu – i co kryje się za słowem „modernizacja”
Na liście Stoen Operatora pojawiają się 3 różne kategorie prac. Każda oznacza coś innego dla mieszkańców i każda ma inny stopień uciążliwości.
Rozbudowa i modernizacja sieci to najczęstsza przyczyna w tym tygodniu. Zazwyczaj oznacza wymianę starych kabli, szaf kablowych lub złączy na nowe – często w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych E.ON, właściciela Stoen Operator. Prace tego rodzaju są planowane z dużym wyprzedzeniem i dotyczą fragmentów infrastruktury, która osiągnęła kres żywotności lub nie spełnia już norm przepustowości. Nowe kable mają wyższą przekrojówkę i lepszą izolację, co przekłada się na rzadsze awarie w przyszłości.
Przebudowa linii napowietrznej 15 kV to wyłączenie bardziej techniczne. Linia 15 kilovoltowa to tzw. sieć średniego napięcia – łączy stacje transformatorowe ze sobą i z zasilaniem zewnętrznym. Prace przy niej wymagają całkowitego odcięcia napięcia w obszerniejszym fragmencie sieci, bo nie da się bezpiecznie pracować przy 15 kV z pobliskim napięciem czynnym. Efekt widoczny na liście: jedno wyłączenie przy ul. Poprawnej i sąsiednich ulicach obejmuje kilkadziesiąt numerów jednocześnie.
Przebudowa linii napowietrznej nN to sieć niskiego napięcia – końcówka instalacji, ta która fizycznie dochodzi do budynku. Właśnie przy liniach nN pojawia się zjawisko, które w planach wyłączeń opisywane jest osobno: redukcja zadrzewienia. Przy ul. Rosy w piątek 19 czerwca Stoen będzie przycinał lub usuwał drzewa, które wrosły w linię lub zbliżyły się na odległość zagrażającą bezpiecznemu prowadzeniu kabla. To rutynowa, ale kosztowna operacja – wymaga obecności ekipy arborystycznej i jednoczesnego wyłączenia napięcia w tej sekcji sieci.
Ostatnia kategoria to modernizacja stacji transformatorowej – przy ul. Bażancia wyłączenie w środę wynika z prac przy stacji nr 2873. Stacje transformatorowe zamieniają napięcie 15 kV na 230/400 V, czyli to co płynie w gniazdku. Modernizacja stacji to wymiana transformatora, aparatury łączeniowej lub automatyki – prace, które muszą być wykonywane przy zerowym napięciu.
Lista planowanych wyłączeń 15–19 czerwca 2026
|Data
|Godziny
|Adresy
|Przyczyna
|Pon. 15.06
|8:00 – 16:00
|ul. Wolbromska 1, 1A
|Rozbudowa i modernizacja sieci
|Pon. 15.06
|8:00 – 13:00
|ul. Kuszników 18A
|Rozbudowa i modernizacja sieci
|Pon. 15.06
|7:30 – 13:30
|ul. Cyklamenów 6A, 8, 10, 10A
|Przebudowa linii napowietrznej nN
|Wt. 16.06
|8:00 – 10:30
|ul. Gułowska 1, 3, 5, 7-7B, 9-9B; ul. Henryka Łasaka 38-38A, 58-60; ul. Kadetów 32-33; ul. Poprawna 38-38L, 48K-48M, 51-52J, 55-55B, 60A, 64-64A, 66A-66E, 70B-70D, 72B, 74B-74D, 76G-79D, 81-81B, 83, 85-85B, 87C-87F, 89-90F, 92-96, 98-99A, 103-103A, 105-105B, 107, 110-110U, 112-112A, 114, 118-118C, 120, 124D-125, 127-130, 132, 136D-136K, 138-138K, 148, 152, 156, 55/8, 70B/2, 55/10-55/11, 55/13-55/16, 55/18-55/19, 55/29; ul. Zgodna 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18-36; ul. Zielony Las 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
|Przebudowa linii napowietrznej 15 kV
|Wt. 16.06
|9:00 – 15:00
|ul. Mochtyńska 88J, 88K
|Rozbudowa i modernizacja sieci
|Wt. 16.06
|8:00 – 15:00
|ul. Wergiliusza 5, 7
|Rozbudowa i modernizacja sieci
|Śr. 17.06
|8:00 – 16:00
|ul. Kazimierza Pułaskiego 13-13A, 15-19, 27-30, 37; ul. Kołacińska 36; ul. Szałwiowa 32, 34A, 36, 39-41A, 43, 45; ul. Weteranów 11-12, 15, 19-21, 23-27, 29-30, 32-33C, 35, 37-37A; ul. Żywiczna 28
|Przebudowa linii napowietrznej nN
|Śr. 17.06
|7:30 – 13:30
|ul. Bażancia 17, 19
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 2873
|Pt. 19.06
|8:00 – 12:00
|ul. Rosy 7A, 7B, 9-9L
|Redukcja zadrzewienia w linii nN
Źródło: Stoen Operator, stan na 13.06.2026. Planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia.
Najdłuższe wyłączenie trwa 8 godzin – to prawie cały dzień roboczy
Ul. Wolbromska 1 i 1A będzie bez prądu od 8:00 do 16:00 w poniedziałek – łącznie 8 godzin. To najdłuższe wyłączenie z całej listy na ten tydzień. W praktyce oznacza to cały ranek i popołudnie bez zasilania: nie zadziała sprzęt AGD, klimatyzacja, lodówka, punkt ładowania samochodów elektrycznych. Jeśli w budynku działają windy, te też staną. Dla osób pracujących zdalnie – 8 godzin to cały dzień pracy.
Relatywnie krótkie, bo tylko 2,5-godzinne, będzie wyłączenie na wtorek przy ul. Poprawnej i ulicach sąsiednich – mimo że to wyłączenie obejmuje zdecydowanie największy obszar i kilkadziesiąt numerów budynków. Krótki czas wyłączenia przy rozległym zasięgu to typowy efekt prac przy linii 15 kV: jedna sekcja wyłączona, duży obszar dotknięty, ale ekipa pracuje sprawnie na konkretnym odcinku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój adres i zrób te rzeczy przed godziną 8
- Znajdź swój adres na liście. Portal awaria.stoen.pl umożliwia filtrowanie po adresie – wpisz ulicę i numer, żeby sprawdzić czy i kiedy masz zaplanowane wyłączenie w tym tygodniu lub kolejnych. Aktualizacja danych na portalu może się opóźniać o kilka dni względem planów operatora.
- Naładuj urządzenia wieczorem lub nocą przed wyłączeniem. Telefon, laptop, powerbank – wszystko najlepiej podpięte do sieci na noc przed planowaną przerwą. Przy 8-godzinnym wyłączeniu zdecydowanie warto mieć zapas w urządzeniach przenośnych.
- Zabezpiecz jedzenie w lodówce i zamrażarce. Lodówka utrzymuje temperaturę przez 4-6 godzin przy zamkniętych drzwiach, zamrażarka – do 24-48 godzin. Nie otwieraj ich w czasie wyłączenia bez potrzeby. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 6 godzin, rozważ przeniesienie produktów łatwo psujących się.
- Pracujesz zdalnie? Powiadom przełożonego lub zaplanuj wyjście z domu – kawiarnia, biblioteka lub biuro coworkingowe. Przy wyłączeniu trwającym od 8:00 praca z domu przez cały dzień będzie niemożliwa.
- Masz w domu osobę zależną – seniora lub dziecko? Upewnij się, że w czasie wyłączenia ktoś jest w pobliżu lub zaplanuj pobyt poza domem. Winda może nie działać, a domofony i systemy alarmowe tracą zasilanie.
- UPS i agregaty. Jeśli prowadzisz małą firmę lub masz w domu sprzęt wrażliwy na przerwy w zasilaniu (serwer NAS, akwarium z ogrzewaniem, aparatura medyczna), zasilacz awaryjny UPS to minimum. Przy planowanych wyłączeniach możesz dokładnie zaplanować wyłączenie i włączenie sprzętu.
- Prąd nie wrócił po planowym czasie? Sprawdź awaria.stoen.pl lub zadzwoń na infolinię Stoen Operator: 22 821 31 31. Planowane wyłączenia mogą być wydłużone, jeśli ekipa napotka nieprzewidziane problemy techniczne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.