Zacznie się od poniedziałku w Warszawie. Naładuj laptopy, powerbanki i smartfony. Przygotuj internet, szczególnie jeżeli pracujesz z domu

13 czerwca 2026 11:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku do piątku Stoen Operator planuje kilka przerw w dostawie energii elektrycznej w Warszawie. Część adresów straci prąd na kilka godzin, jeden z nich – nawet na cały dzień roboczy. Za wyłączeniami stoją przebudowy linii, modernizacja sieci i jeden mało oczywisty powód: drzewa rosnące za blisko kabli.

Komunikat o wyłączeniach prądu w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Komunikat o wyłączeniach prądu w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Skąd biorą się planowane wyłączenia prądu – i co kryje się za słowem „modernizacja”

Na liście Stoen Operatora pojawiają się 3 różne kategorie prac. Każda oznacza coś innego dla mieszkańców i każda ma inny stopień uciążliwości.

Rozbudowa i modernizacja sieci to najczęstsza przyczyna w tym tygodniu. Zazwyczaj oznacza wymianę starych kabli, szaf kablowych lub złączy na nowe – często w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych E.ON, właściciela Stoen Operator. Prace tego rodzaju są planowane z dużym wyprzedzeniem i dotyczą fragmentów infrastruktury, która osiągnęła kres żywotności lub nie spełnia już norm przepustowości. Nowe kable mają wyższą przekrojówkę i lepszą izolację, co przekłada się na rzadsze awarie w przyszłości.

Przebudowa linii napowietrznej 15 kV to wyłączenie bardziej techniczne. Linia 15 kilovoltowa to tzw. sieć średniego napięcia – łączy stacje transformatorowe ze sobą i z zasilaniem zewnętrznym. Prace przy niej wymagają całkowitego odcięcia napięcia w obszerniejszym fragmencie sieci, bo nie da się bezpiecznie pracować przy 15 kV z pobliskim napięciem czynnym. Efekt widoczny na liście: jedno wyłączenie przy ul. Poprawnej i sąsiednich ulicach obejmuje kilkadziesiąt numerów jednocześnie.

Przebudowa linii napowietrznej nN to sieć niskiego napięcia – końcówka instalacji, ta która fizycznie dochodzi do budynku. Właśnie przy liniach nN pojawia się zjawisko, które w planach wyłączeń opisywane jest osobno: redukcja zadrzewienia. Przy ul. Rosy w piątek 19 czerwca Stoen będzie przycinał lub usuwał drzewa, które wrosły w linię lub zbliżyły się na odległość zagrażającą bezpiecznemu prowadzeniu kabla. To rutynowa, ale kosztowna operacja – wymaga obecności ekipy arborystycznej i jednoczesnego wyłączenia napięcia w tej sekcji sieci.

Ostatnia kategoria to modernizacja stacji transformatorowej – przy ul. Bażancia wyłączenie w środę wynika z prac przy stacji nr 2873. Stacje transformatorowe zamieniają napięcie 15 kV na 230/400 V, czyli to co płynie w gniazdku. Modernizacja stacji to wymiana transformatora, aparatury łączeniowej lub automatyki – prace, które muszą być wykonywane przy zerowym napięciu.

Lista planowanych wyłączeń 15–19 czerwca 2026

Data Godziny Adresy Przyczyna
Pon. 15.06 8:00 – 16:00 ul. Wolbromska 1, 1A Rozbudowa i modernizacja sieci
Pon. 15.06 8:00 – 13:00 ul. Kuszników 18A Rozbudowa i modernizacja sieci
Pon. 15.06 7:30 – 13:30 ul. Cyklamenów 6A, 8, 10, 10A Przebudowa linii napowietrznej nN
Wt. 16.06 8:00 – 10:30 ul. Gułowska 1, 3, 5, 7-7B, 9-9B; ul. Henryka Łasaka 38-38A, 58-60; ul. Kadetów 32-33; ul. Poprawna 38-38L, 48K-48M, 51-52J, 55-55B, 60A, 64-64A, 66A-66E, 70B-70D, 72B, 74B-74D, 76G-79D, 81-81B, 83, 85-85B, 87C-87F, 89-90F, 92-96, 98-99A, 103-103A, 105-105B, 107, 110-110U, 112-112A, 114, 118-118C, 120, 124D-125, 127-130, 132, 136D-136K, 138-138K, 148, 152, 156, 55/8, 70B/2, 55/10-55/11, 55/13-55/16, 55/18-55/19, 55/29; ul. Zgodna 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18-36; ul. Zielony Las 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Przebudowa linii napowietrznej 15 kV
Wt. 16.06 9:00 – 15:00 ul. Mochtyńska 88J, 88K Rozbudowa i modernizacja sieci
Wt. 16.06 8:00 – 15:00 ul. Wergiliusza 5, 7 Rozbudowa i modernizacja sieci
Śr. 17.06 8:00 – 16:00 ul. Kazimierza Pułaskiego 13-13A, 15-19, 27-30, 37; ul. Kołacińska 36; ul. Szałwiowa 32, 34A, 36, 39-41A, 43, 45; ul. Weteranów 11-12, 15, 19-21, 23-27, 29-30, 32-33C, 35, 37-37A; ul. Żywiczna 28 Przebudowa linii napowietrznej nN
Śr. 17.06 7:30 – 13:30 ul. Bażancia 17, 19 Modernizacja stacji transformatorowej nr 2873
Pt. 19.06 8:00 – 12:00 ul. Rosy 7A, 7B, 9-9L Redukcja zadrzewienia w linii nN

Źródło: Stoen Operator, stan na 13.06.2026. Planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia.

Najdłuższe wyłączenie trwa 8 godzin – to prawie cały dzień roboczy

Ul. Wolbromska 1 i 1A będzie bez prądu od 8:00 do 16:00 w poniedziałek – łącznie 8 godzin. To najdłuższe wyłączenie z całej listy na ten tydzień. W praktyce oznacza to cały ranek i popołudnie bez zasilania: nie zadziała sprzęt AGD, klimatyzacja, lodówka, punkt ładowania samochodów elektrycznych. Jeśli w budynku działają windy, te też staną. Dla osób pracujących zdalnie – 8 godzin to cały dzień pracy.

Relatywnie krótkie, bo tylko 2,5-godzinne, będzie wyłączenie na wtorek przy ul. Poprawnej i ulicach sąsiednich – mimo że to wyłączenie obejmuje zdecydowanie największy obszar i kilkadziesiąt numerów budynków. Krótki czas wyłączenia przy rozległym zasięgu to typowy efekt prac przy linii 15 kV: jedna sekcja wyłączona, duży obszar dotknięty, ale ekipa pracuje sprawnie na konkretnym odcinku.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój adres i zrób te rzeczy przed godziną 8

  • Znajdź swój adres na liście. Portal awaria.stoen.pl umożliwia filtrowanie po adresie – wpisz ulicę i numer, żeby sprawdzić czy i kiedy masz zaplanowane wyłączenie w tym tygodniu lub kolejnych. Aktualizacja danych na portalu może się opóźniać o kilka dni względem planów operatora.
  • Naładuj urządzenia wieczorem lub nocą przed wyłączeniem. Telefon, laptop, powerbank – wszystko najlepiej podpięte do sieci na noc przed planowaną przerwą. Przy 8-godzinnym wyłączeniu zdecydowanie warto mieć zapas w urządzeniach przenośnych.
  • Zabezpiecz jedzenie w lodówce i zamrażarce. Lodówka utrzymuje temperaturę przez 4-6 godzin przy zamkniętych drzwiach, zamrażarka – do 24-48 godzin. Nie otwieraj ich w czasie wyłączenia bez potrzeby. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 6 godzin, rozważ przeniesienie produktów łatwo psujących się.
  • Pracujesz zdalnie? Powiadom przełożonego lub zaplanuj wyjście z domu – kawiarnia, biblioteka lub biuro coworkingowe. Przy wyłączeniu trwającym od 8:00 praca z domu przez cały dzień będzie niemożliwa.
  • Masz w domu osobę zależną – seniora lub dziecko? Upewnij się, że w czasie wyłączenia ktoś jest w pobliżu lub zaplanuj pobyt poza domem. Winda może nie działać, a domofony i systemy alarmowe tracą zasilanie.
  • UPS i agregaty. Jeśli prowadzisz małą firmę lub masz w domu sprzęt wrażliwy na przerwy w zasilaniu (serwer NAS, akwarium z ogrzewaniem, aparatura medyczna), zasilacz awaryjny UPS to minimum. Przy planowanych wyłączeniach możesz dokładnie zaplanować wyłączenie i włączenie sprzętu.
  • Prąd nie wrócił po planowym czasie? Sprawdź awaria.stoen.pl lub zadzwoń na infolinię Stoen Operator: 22 821 31 31. Planowane wyłączenia mogą być wydłużone, jeśli ekipa napotka nieprzewidziane problemy techniczne.
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