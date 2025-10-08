Zacznie się w czwartek. Biedronka kusi hitami! Polacy rzucą się na te produkty!
Biedronka przygotowała prawdziwą gratkę dla fanów jesiennych dekoracji i nastrojowych wieczorów. Od czwartku 9 października do środy 22 października 2025 roku w sklepach sieci pojawi się wyjątkowa oferta „Happy Halloween”. Wśród produktów znajdziemy pościel, koce, dywaniki, szlafroki i dodatki świecące w ciemności – idealne na długie jesienne noce.
Świecące cuda do domu
Największym hitem oferty jest komplet pościeli dziecięcej z bawełny świecącej w ciemności za 59,90 zł. Wzory z planetami, gwiazdami i rakietami podbiją serca najmłodszych – za dnia kolorowe, a po zgaszeniu światła tworzą kosmiczny efekt!
Na miłośników ciepłych wieczorów czeka flanelowy koc SMUXEE za 39,99 zł, również świecący w ciemności. Do kompletu można dobrać poduszkę w kształcie serca lub gwiazdy za 24,99 zł oraz dywanik świecący w ciemności w tej samej cenie.
Halloween w stylu Biedronki
Oferta nie kończy się na tekstyliach – sieć przygotowała także produkty, które pozwolą urządzić tematyczną imprezę w stylu Halloween.
Wśród nich znalazły się m.in.:
-
urządzenie do waty cukrowej Hoffen – 99,00 zł,
-
akcesoria do wypieków w motywach dyni, duchów i nietoperzy – 14,99 zł,
-
szklanki świecące w ciemności – 9,99 zł,
-
formy do ciast i ciasteczek z motywami Halloween – 18,99 zł.
Ciepło, przytulnie i w dobrym stylu
Nie zabrakło także ubrań idealnych na chłodne dni. W ofercie znajdziemy:
-
szlafrok damski lub męski w cenie 39,99 zł,
-
kapcie z uroczymi wzorami – 24,99 zł,
-
skarpetki halloweenowe w 2-paku – 14,99 zł,
-
oraz klasyczne ciepłe skarpety za 9,99 zł.
Co to oznacza dla czytelników
Oferta Halloween w Biedronce to nie tylko ozdoby i gadżety – to sposób na stworzenie w domu ciepłego, klimatycznego nastroju za niewielkie pieniądze.
Produkty z tej serii są dostępne od 9 do 22 października, ale – jak to zwykle bywa – znikają z półek błyskawicznie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.