Zacznie się w czwartek w Biedronce. Gigantyczna promocja, ale musisz mieć tę kartę
Biedronka uruchomiła jedną z najmocniejszych promocji tej zimy. Klienci mogą odzyskać aż połowę ceny wybranego produktu w formie zwrotu na kartę Moja Biedronka. Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo, a zainteresowanie jest ogromne.
Na czym polega promocja
W ramach akcji „Zwrot na Moją Biedronkę” klienci otrzymują 50 procent wartości produktu z powrotem na kartę lojalnościową lub w aplikacji. Zwrot następuje po zakupie i można go wykorzystać przy kolejnych zakupach.
Promocja obowiązuje od czwartku do soboty, od 5 do 7 lutego, lub do wyczerpania zapasów. Warunkiem jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Hit oferty. Ferrero Rocher z ogromnym zwrotem
Jednym z najmocniejszych punktów promocji są praliny Ferrero Rocher 200 g. Cena regularna wynosi 34,99 zł za opakowanie, ale dzięki promocji klient odzyskuje 17,50 zł na kartę.
Limit zakupu to 2 opakowania na jedną kartę Moja Biedronka. Oznacza to realną oszczędność, zwłaszcza dla osób robiących większe zakupy lub planujących zapasy.
Dlaczego ta promocja przyciąga tłumy
Akcja zwrotu 50 procent to mechanizm, który w praktyce działa jak bardzo głęboka obniżka cen, ale bez klasycznej przeceny na półce. Klienci:
-
płacą pełną cenę przy kasie
-
otrzymują połowę kwoty do wykorzystania później
-
mogą zaplanować kolejne zakupy taniej
To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla stałych klientów Biedronki, którzy regularnie robią zakupy w tej sieci.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli masz kartę Moja Biedronka lub aplikację, możesz realnie zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych na jednym produkcie. Warto jednak działać szybko, bo promocja ma limity i obowiązuje tylko przez kilka dni.
Jeżeli jeszcze nie korzystasz z karty, to jedna z tych ofert, przy których jej wyrobienie naprawdę się opłaca. Zwrot możesz wykorzystać na codzienne zakupy, bez dodatkowych warunków.
Podsumowanie
Biedronka ponownie sięga po agresyjną promocję, która skutecznie przyciąga klientów do sklepów. Zwrot 50 procent na kartę, ograniczony czas i znany markowy produkt sprawiają, że to jedna z najgłośniejszych ofert tygodnia. Jeśli planujesz zakupy, ten ruch może wyraźnie odciążyć domowy budżet.
