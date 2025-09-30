Zacznie się w czwartek w Lidlu. Od czwartku ceny spadają nawet o 30%!

Lidl przygotował kolejną odsłonę jesiennych promocji, które startują już w czwartek, 2 października. W ofercie znajdziemy zarówno modne ubrania, jak i akcesoria dla dzieci. To doskonała okazja, by przygotować garderobę na chłodniejsze dni i przy okazji sporo zaoszczędzić.

Moda w niskiej cenie

Sieć stawia na praktyczne, jesienne ubrania. Koszula flanelowa damska Esmara z bawełny kosztuje teraz jedynie 29,99 zł zamiast 39,99 zł. Swetry damskie, dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, kupimy już od 34,99 zł – to 30% taniej niż zwykle. W promocji znalazły się także spodnie typu skinny fit za 44,99 zł oraz legginsy damskie za 24,99 zł.

Dla panów Lidl proponuje klasyczne flanelowe koszule za 29,99 zł i jeansy straight fit w tej samej cenie. W ofercie pojawiły się także ciepłe swetry męskie, które kupimy w supercenie 44,99 zł. Wszystkie produkty mają wysoką zawartość bawełny i są projektowane tak, by zapewnić komfort i wygodę na co dzień.

Dla najmłodszych

Lidl nie zapomniał także o dzieciach. W sklepach dostępne będą zestawy kreatywne z bohaterami popularnych bajek w cenie 19,99 zł, kolorowanki z naklejkami za 19,99 zł oraz antystresowe gniotki TikTok Trend Nice – również po 19,99 zł.

Jakość i ekologia

Ubrania dostępne w Lidlu wykonane są w większości ze 100% bawełny, często pochodzącej z Afryki, uprawianej w sposób zrównoważony. Klienci znajdą także produkty z powłoką BIONIC-FINISH® ECO, dzięki której odzież jest wodoodporna i jeszcze trwalsza.

Dlaczego warto?

Promocje obejmują produkty, które idealnie sprawdzą się jesienią – od flanelowych koszul, przez ciepłe swetry, aż po kamizelki. Ceny spadają nawet o 30%, a wiele rzeczy można kupić w tzw. „supercenach”. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, zanim nadejdą chłodne dni.

Jesienne promocje w Lidlu to nie tylko atrakcyjne ceny, ale także gwarancja jakości. Od 2 października warto zajrzeć do sklepów lub na stronę internetową sieci i wybrać coś dla siebie i swoich bliskich, zanim najpopularniejsze modele znikną z półek.

