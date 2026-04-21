Zacznie się w lipcu 2026. Tysiące Polaków straci oszczędności całego życia. Tłumy w urzędach
Tysiące właścicieli działek pod Warszawą i w całej Polsce nie ma pojęcia, że zbliża się data, która może trwale przekreślić wartość ich nieruchomości. Reforma planowania przestrzennego wchodzi w decydującą fazę – i choć rząd po raz kolejny przesuwa termin, sytuacja jest poważna. Na ponad 2 400 gmin w Polsce plan ogólny uchwaliło do marca 2026 r. zaledwie 31 samorządów – to 1,3 proc. wszystkich. Dla setek tysięcy właścicieli ziemi liczy się teraz każdy tydzień.
Trzy terminy, trzy przesuniecia i wciaz ta sama przepasc
Reforma ruszyła z mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688). Każda gmina w Polsce dostała obowiązek uchwalenia planu ogólnego – nowego dokumentu, który zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i stanie się jedyną podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Pierwotny termin wyznaczono na 31 grudnia 2025 r. Był on jednak zupełnie nierealny – i wszyscy zainteresowani wiedzieli o tym z wyprzedzeniem.
W listopadzie 2025 r. wiceminister rozwoju i technologii przyznał podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, że przeprowadzenie pełnej procedury sporządzenia planu ogólnego zajmuje gminom średnio od 15 do 20 miesięcy od podjęcia pierwszej uchwały. Mimo to ustawa z 4 kwietnia 2025 r. przesunęła termin jedynie o 6 miesięcy – do 30 czerwca 2026 r., a prezydent podpisał ją 16 kwietnia 2025 r. Efektu to nie przyniosło: w marcu 2026 r. plan uchwalono w 31 gminach, projekt gotowy do konsultacji miało ok. 30 proc. samorządów, a ponad 1 230 gmin zdążyło przynajmniej udostępnić projekt dokumentu według danych Geoportalu Na Mapie z 15 kwietnia 2026 r.
Obecny stan doprowadził do trzeciej próby ratowania sytuacji. 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy UD316, który zakłada przesunięcie terminu na 31 sierpnia 2026 r. – czyli o kolejne 2 miesiące. Projekt trafił do Sejmu, ale do czasu jego podpisania przez prezydenta formalnie obowiązuje data 30 czerwca. Oznacza to, że każdy właściciel działki, który liczy na ochronę, musi działać z myślą o tym twardszym terminie.
Co sie stanie z dzialkа pod Warszawa bez WZ od 1 lipca
Mechanizm, który uruchamia się po wygaśnięciu terminu, jest prosty i brutalny w skutkach. W gminie, która nie uchwali planu ogólnego, od 1 lipca 2026 r. całkowicie wstrzymane zostanie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Żadna nowa decyzja WZ nie może zostać wydana – niezależnie od tego, jak zabudowane jest sąsiedztwo działki i ile domów stoi w promieniu 100 metrów. Nie ma przepisów przejściowych, które ratowałyby właściciela takiej nieruchomości.
Sytuacja jest jednak inna dla gmin, które zdążą uchwalić plan ogólny. Tam decyzje WZ będą wystawiane wyłącznie dla działek leżących w tzw. obszarach uzupełnienia zabudowy (OUZ). Gmina nie ma obowiązku wyznaczyć OUZ – może tego nie robić wcale. Jeśli nawet go wyznaczy, działka musi spełniać rygorystyczne kryteria: co najmniej 5 budynków w odległości nie większej niż 100 m od siebie nawzajem. Parcela na obrzeżach podmiejskiej wsi, z domami w odległości 200-300 metrów, automatycznie wypada poza obszar uzupełnienia zabudowy – bez wyjątku.
Przełożenie na ceny nieruchomości jest realne i mierzalne. Działka pod Warszawą z aktywną decyzją WZ wyceniana jest dziś na 150-200 tys. zł za 1 000 m². Ta sama parcela bez możliwości zabudowy – klasyfikowana wówczas jako rolna lub nieuzbrojona – osiąga na rynku wtórnym 30-50 tys. zł za 1 000 m². Różnica wartości rzędu 60-80 proc. nie jest hipotetyczna – to ceny z aktualnych transakcji na Mazowszu i w strefach podmiejskich wokół Trójmiasta, Krakowa i Wrocławia.
Gminy zawieszaja postepowania – i lamia prawo
Część samorządów, które intensywnie pracują nad planem ogólnym, zdecydowała się na krok formalnie niedozwolony: wstrzymanie wydawania decyzji WZ z powołaniem się na toczące się prace planistyczne. Pionierem tego podejścia był Wrocław, a wkrótce potem podobną taktykę przyjęły inne gminy – zwłaszcza z Dolnego Śląska.
Problem polega na tym, że przepisy przejściowe reformy wprost dopuszczają prowadzenie postępowań WZ na dotychczasowych zasadach aż do dnia wejścia w życie planu ogólnego w danej gminie – nie ma podstawy prawnej do zawieszenia tych procedur z powodu trwających prac planistycznych. Postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane w takim trybie może zostać skutecznie zaskarżone do sądu administracyjnego i uchylone jako nieważne. Gmina, która bezpodstawnie odmawia przyjęcia wniosku WZ lub wstrzymuje toczące się postępowanie, naraża się na procesy odszkodowawcze ze strony wnioskodawców.
Do presji finansowej dochodzi też problem kar. Urzędy mają ustawowo 90 dni na rozpatrzenie wniosku WZ. Za każdy dzień zwłoki grozi kara 500 zł odprowadzana do budżetu państwa. W jednej z gmin pod Wrocławiem kary przekroczyły 50 tys. zł w ciągu jednego miesiąca. Projekt UD316 zakłada czasowe zawieszenie biegu tych terminów do końca 2026 r., ale tylko po uchwaleniu ustawy – a ta wciąż jest w Sejmie.
Nowe zasady WZ: tylko wlasciciel, tylko 5 lat
Projekt UD316 wprowadza nie tylko kolejne przesunięcie terminu, lecz także 2 zmiany, które bezpośrednio uderzą w prywatnych wnioskodawców. Pierwsza dotyczy kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku WZ: po wejściu ustawy w życie prawo to będą miały wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości – właściciel, użytkownik wieczysty lub dzierżawca z odpowiednią umową. Dziś wniosek może złożyć dosłownie każdy – w tym deweloper badający potencjał terenu przed zakupem. Wnioski złożone przed datą wejścia UD316 w życie przez osoby nieposiadające tytułu prawnego pozostają ważne i będą procedowane według dotychczasowych zasad.
Drugi istotny element to terminowość nowych decyzji WZ: od 2026 r. są one wydawane na maksymalnie 5 lat od uprawomocnienia – nie bezterminowo, jak do tej pory. Wyjątek obejmuje wnioski złożone przed 16 października 2025 r. – decyzje na ich podstawie zachowują charakter bezterminowy, nawet jeśli sama decyzja zostanie wydana po 1 stycznia 2026 r. To ważne dla tych, którzy zdążyli złożyć wnioski kilka miesięcy temu.
Geoportal i BIP – dwa narzedzia, ktore warto znac
Sytuację planistyczną swojej gminy można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępnia monitoring postępu prac w Geoportalu Na Mapie (geoportal-krajowy.pl). Po wybraniu warstwy dotyczącej planów ogólnych każda gmina w Polsce oznaczona jest jednym z 4 kolorów odpowiadających statusowi prac: brak uchwały o przystąpieniu, prace w toku, projekt opublikowany do konsultacji, plan uchwalony.
Jeśli gmina opublikowała już projekt planu ogólnego w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), można w nim sprawdzić, czy konkretna działka znalazła się w obszarze uzupełnienia zabudowy. To informacja kluczowa dla każdego właściciela ziemi na terenach, które do tej pory kwalifikowały się do zabudowy na podstawie zasady dobrego sąsiedztwa. Gminy z rejonu Warszawy mają obowiązek publikować projekty planów w swoich BIP-ach – warto to sprawdzić zanim ruszy kolejka w urzędzie.
Z pieniędzy unijnych KPO gminy mają do dyspozycji łącznie ponad 457 mln zł na opracowanie planów ogólnych. Zgoda Komisji Europejskiej na rewizję wskaźników KPO pozwoliła na utrzymanie dostępu do tych środków mimo opóźnień. Mimo to skala zaległości jest tak duża, że żadna pomoc finansowa nie zastąpi czasu – a uchwalenie planu ogólnego od zera, przez konsultacje i uzgodnienia, trwa minimum ponad rok.
Co to oznacza dla Ciebie? Wniosek WZ przed końcem czerwca – nawet bez gotowego projektu domu
Jeśli posiadasz działkę bez MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i nie masz aktywnej decyzji WZ – złóż wniosek o warunki zabudowy jak najszybciej. Do wniosku nie jest potrzebny gotowy projekt domu – wystarczy szkicowa koncepcja z gabarytami budynku. Decyzja wydana na podstawie wniosku złożonego przed wejściem planu ogólnego w Twojej gminie (lub przed 30 czerwca 2026 r., a w razie uchwalenia UD316 – przed 31 sierpnia) będzie procedowana według starych, korzystniejszych zasad. Masz potem 5 lat na podjęcie decyzji o budowie.
Do złożenia wniosku potrzebne są: mapa geodezyjna z granicami działki (geodeta potrzebuje ok. tygodnia, ale może mieć pełny grafik), wypis z rejestru gruntów dostępny online przez portal GUGIK – czas oczekiwania 2-3 tygodnie, oraz formularz wniosku ze strony urzędu gminy. Przy wątpliwościach co do kompletności dokumentów warto skonsultować się z urbanistą lub prawnikiem – koszt pomocy to zazwyczaj 600-1 000 zł, a oszczędza to tygodni czekania na wezwania do uzupełnienia braków.
Jeśli Twoja gmina bezprawnie odmawia przyjęcia wniosku lub zawiesza postępowanie bez podstawy prawnej – masz prawo zaskarżyć takie postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do sądu administracyjnego. Gmina ma obowiązek przyjąć wniosek i wydać decyzję do czasu wejścia w życie planu ogólnego – prawo nie przewiduje tu wyjątków. Jeśli Twoja działka znalazła się poza OUZ w uchwalonym już planie, możliwość zabudowy jest zablokowana do czasu ewentualnej zmiany planu lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w praktyce może to potrwać kilka lat.
