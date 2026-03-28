Zacznie sie w niedziele gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci będą robić zapasy przed świętami
Biedronka szykuje kolejną mocną akcję promocyjną tuż przed Wielkanocą. Oferta startuje w niedzielę i już teraz wiadomo, że zainteresowanie będzie ogromne. Klienci zaczną robić zapasy, bo ceny spadają nawet o kilkadziesiąt procent. To jedna z tych promocji, które pojawiają się tylko na krótko i szybko znikają z półek.
Mięso i wędliny w mocnych obniżkach
Na pierwszy plan wysuwają się produkty, które trafiają na świąteczne stoły niemal w każdym domu.
Kiełbasa biała parzona została przeceniona aż o 60 procent i kosztuje 7,90 zł za kilogram. Standardowa cena była znacznie wyższa, więc różnica jest bardzo odczuwalna.
Jeszcze większa obniżka dotyczy kiełbasy białej surowej premium. Tu cena spada o 62 procent do poziomu 8,90 zł za kilogram.
To produkty, które przed Wielkanocą sprzedają się błyskawicznie, dlatego można spodziewać się dużego ruchu przy ladach.
Hit na serniki i wypieki
W promocji znalazł się również twaróg sernikowy Président w dużym opakowaniu 1 kg. Cena spada o ponad połowę do 7,95 zł za sztukę.
To jeden z najczęściej wybieranych produktów do świątecznych wypieków, dlatego wiele osób kupi go na zapas.
Limity i zasady promocji
Jak zwykle w takich akcjach, obowiązują ograniczenia. Zakupy trzeba robić z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a na produkty nałożone są limity dzienne.
Przykładowo:
na kiełbasę obowiązuje limit kilogramów na kartę
na twaróg limit kilku opakowań dziennie
Oferta trwa od niedzieli do wtorku lub do wyczerpania zapasów.
To oznacza jedno: kto przyjdzie późno, może już nie znaleźć najtańszych produktów.
