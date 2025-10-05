Zacznie się w niedzielę w nocy. PKO BP wydał pilny komunikat do wszystkich klientów
W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 5 na 6 października 2025 roku, klienci PKO Banku Polskiego muszą przygotować się na poważne utrudnienia w korzystaniu z usług bankowych. Największy bank w Polsce zapowiedział przerwę techniczną, która potrwa od godziny 00:30 do 05:00. W tym czasie niedostępne będą kluczowe funkcje, z których na co dzień korzystają miliony użytkowników.
PKO BP poinformował, że w trakcie prac serwisowych nie będzie można płacić kartami debetowymi i kredytowymi, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie. Oznacza to, że transakcje bezgotówkowe zostaną całkowicie wstrzymane. Bank ostrzega także, że nie będą działały bankomaty – klienci nie wypłacą gotówki w żadnym z urządzeń należących do sieci PKO ani partnerskich.
Na czas przerwy serwisowej wyłączone zostaną również systemy iPKO oraz aplikacja mobilna IKO, co oznacza brak dostępu do konta, historii operacji i wszystkich funkcji płatniczych. Tym samym BLIK – najpopularniejszy w Polsce sposób płatności online – również będzie niedostępny.
Bank tłumaczy, że nocne prace konserwacyjne mają na celu modernizację infrastruktury technicznej i poprawę bezpieczeństwa systemów. To rutynowe działania, jednak w tym przypadku oznaczają one pełne wstrzymanie dostępu do środków na kilka godzin.
Co to oznacza dla klientów PKO BP?
Eksperci zalecają, by osoby planujące zakupy lub podróż w nocy z niedzieli na poniedziałek wcześniej wypłaciły gotówkę lub dokonały niezbędnych przelewów przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Warto też unikać płatności online w tym czasie, ponieważ transakcje mogą zostać odrzucone lub anulowane.
PKO BP zapewnia, że po zakończeniu prac – około godziny 05:00 – wszystkie systemy zostaną przywrócone do pełnej sprawności.
Co to oznacza dla czytelników:
Jeśli masz konto w PKO BP, zaplanuj swoje wydatki z wyprzedzeniem. W nocy z 5 na 6 października nie zapłacisz kartą, nie wypłacisz gotówki i nie użyjesz BLIKa. Lepiej przygotować się wcześniej, aby uniknąć przykrych niespodzianek przy kasie czy w podróży.
