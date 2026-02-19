Zacznie się w piątek w Biedronce. Gigantyczna promocja i voucher 35 zł. Sprawdź, jak skorzystać
W piątek 20 lutego w Biedronce rusza szeroka akcja promocyjna, która potrwa do soboty 21 lutego. Sieć łączy ofertę 1+1 gratis, duże obniżki na produkty podstawowe oraz voucher o wartości 35 zł za większe zakupy.
To promocje ograniczone czasowo i objęte konkretnymi warunkami.
Voucher 35 zł za zakupy
W dniach 20–21.02 wystarczy zrobić jednorazowe zakupy za minimum 175 zł, aby otrzymać voucher o wartości 35 zł.
Bon będzie można wykorzystać w dniach 23–25.02 przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł.
Voucher należy dodać w aplikacji Biedronka, wpisując kod w zakładce „Vouchery”. Akcja dotyczy jednej transakcji, obowiązuje limit 1 voucher na paragon.
To realny zwrot części wydatków dla osób planujących większe zakupy w dwóch turach.
Ogórki 1+1 gratis
W piątek i sobotę polskie ogórki szklarniowe objęte są promocją 1+1 gratis.
Cena przed obniżką wynosiła 6,99 zł za sztukę, cena poza promocją 6,89 zł. W ramach akcji każda z dwóch sztuk wychodzi po 3,45 zł.
Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.
Masło nawet za 2,95 zł
Masło ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g można kupić taniej przy zakupie trzech sztuk. W promocji każda kostka kosztuje 2,95 zł.
Cena przed obniżką wynosiła 5,99 zł. Limit dzienny to 3 sztuki na kartę Moja Biedronka.
Olej rzepakowy w supercenie
Olej rzepakowy Kujawski 2 l objęty jest ofertą specjalną w cenie 10,50 zł za sztukę z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 11,98 zł. Obowiązuje limit dzienny 2 sztuki na kartę.
Co to oznacza dla klientów
Akcja łączy kilka mechanizmów promocyjnych jednocześnie. Można:
skorzystać z 1+1 gratis,
kupić masło w wyraźnie obniżonej cenie,
uzyskać voucher 35 zł za większe zakupy,
zrobić zapasy produktów podstawowych w niższych cenach.
Kluczowe są daty. Zakupy kwalifikujące do otrzymania vouchera trzeba zrobić w piątek lub sobotę 20–21 lutego. Realizacja możliwa jest dopiero w dniach 23–25 lutego.
Od piątku 20 lutego w Biedronce rusza szeroka akcja promocyjna z voucherem 35 zł oraz licznymi obniżkami na produkty spożywcze. Część ofert wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Przy spełnieniu warunków można znacząco obniżyć rachunek. Warto jednak sprawdzić limity i terminy wykorzystania vouchera, ponieważ promocja ma ściśle określone ramy czasowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.