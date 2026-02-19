Zacznie się w piątek w Biedronce. Gigantyczna promocja i voucher 35 zł. Sprawdź, jak skorzystać

19 lutego 2026 19:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek 20 lutego w Biedronce rusza szeroka akcja promocyjna, która potrwa do soboty 21 lutego. Sieć łączy ofertę 1+1 gratis, duże obniżki na produkty podstawowe oraz voucher o wartości 35 zł za większe zakupy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

To promocje ograniczone czasowo i objęte konkretnymi warunkami.

Voucher 35 zł za zakupy

W dniach 20–21.02 wystarczy zrobić jednorazowe zakupy za minimum 175 zł, aby otrzymać voucher o wartości 35 zł.

Bon będzie można wykorzystać w dniach 23–25.02 przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł.

Voucher należy dodać w aplikacji Biedronka, wpisując kod w zakładce „Vouchery”. Akcja dotyczy jednej transakcji, obowiązuje limit 1 voucher na paragon.

Zobacz również:

To realny zwrot części wydatków dla osób planujących większe zakupy w dwóch turach.

Ogórki 1+1 gratis

W piątek i sobotę polskie ogórki szklarniowe objęte są promocją 1+1 gratis.

Cena przed obniżką wynosiła 6,99 zł za sztukę, cena poza promocją 6,89 zł. W ramach akcji każda z dwóch sztuk wychodzi po 3,45 zł.

Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.

Masło nawet za 2,95 zł

Masło ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g można kupić taniej przy zakupie trzech sztuk. W promocji każda kostka kosztuje 2,95 zł.

Cena przed obniżką wynosiła 5,99 zł. Limit dzienny to 3 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Olej rzepakowy w supercenie

Olej rzepakowy Kujawski 2 l objęty jest ofertą specjalną w cenie 10,50 zł za sztukę z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 11,98 zł. Obowiązuje limit dzienny 2 sztuki na kartę.

Co to oznacza dla klientów

Akcja łączy kilka mechanizmów promocyjnych jednocześnie. Można:

skorzystać z 1+1 gratis,
kupić masło w wyraźnie obniżonej cenie,
uzyskać voucher 35 zł za większe zakupy,
zrobić zapasy produktów podstawowych w niższych cenach.

Kluczowe są daty. Zakupy kwalifikujące do otrzymania vouchera trzeba zrobić w piątek lub sobotę 20–21 lutego. Realizacja możliwa jest dopiero w dniach 23–25 lutego.

Od piątku 20 lutego w Biedronce rusza szeroka akcja promocyjna z voucherem 35 zł oraz licznymi obniżkami na produkty spożywcze. Część ofert wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji.

Przy spełnieniu warunków można znacząco obniżyć rachunek. Warto jednak sprawdzić limity i terminy wykorzystania vouchera, ponieważ promocja ma ściśle określone ramy czasowe.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl