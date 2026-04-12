Zacznie się w poniedziałek. Gigantyczna promocja w Biedronce. Masło poniżej 1 zł i wielkie obniżki na słodycze oraz chemię
Już od poniedziałku Biedronka rusza z jedną z najmocniejszych akcji promocyjnych tej wiosny. Sieć zapowiada wyraźne obniżki cen, a niektóre produkty będzie można kupić nawet o kilkadziesiąt procent taniej. Klienci powinni przygotować się na duże zainteresowanie.
Co się zmienia
Promocje startują w poniedziałek 13 kwietnia i obejmują kilka kategorii produktów. Największą uwagę przyciąga oferta na masło, które będzie dostępne w wyjątkowo niskiej cenie.
Masło ekstra z Polskiej Mleczarni (200 g) będzie można kupić za:
- 0,99 zł za sztukę
- aż 83% taniej niż standardowa cena
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Wprowadzono także limit – maksymalnie 2 sztuki dziennie na kartę.
Słodycze i promocje „2+1 gratis”
To nie koniec okazji. Biedronka przygotowała także promocję na słodycze marki Meltie:
- przy zakupie trzech produktów – najtańszy otrzymasz gratis
- akcja obowiązuje od 13 do 18 kwietnia
To dobra okazja, by zrobić zapasy lub kupić produkty na święta i spotkania rodzinne.
Tańsza chemia domowa
Promocje obejmują również środki czystości Pink Power. Klienci mogą skorzystać z oferty:
- drugi produkt 50% taniej
Oferta dotyczy całej serii, w tym płynów, sprayów i past czyszczących.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy, początek tygodnia może być idealnym momentem:
- zaoszczędzisz na podstawowych produktach, takich jak masło
- kupisz słodycze w niższych cenach
- uzupełnisz środki czystości taniej niż zwykle
Warto jednak pamiętać o limitach i możliwych brakach towarów – najatrakcyjniejsze produkty mogą szybko zniknąć z półek.
Biedronka wyraźnie obniża ceny i przyciąga klientów mocnymi promocjami. Masło za 99 groszy to oferta, która z pewnością wywoła duże zainteresowanie.
