Zacznie się w poniedziałek. Gigantyczna promocja w Biedronce. Masło poniżej 1 zł i wielkie obniżki na słodycze oraz chemię

12 kwietnia 2026 19:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już od poniedziałku Biedronka rusza z jedną z najmocniejszych akcji promocyjnych tej wiosny. Sieć zapowiada wyraźne obniżki cen, a niektóre produkty będzie można kupić nawet o kilkadziesiąt procent taniej. Klienci powinni przygotować się na duże zainteresowanie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia

Promocje startują w poniedziałek 13 kwietnia i obejmują kilka kategorii produktów. Największą uwagę przyciąga oferta na masło, które będzie dostępne w wyjątkowo niskiej cenie.

Masło ekstra z Polskiej Mleczarni (200 g) będzie można kupić za:

  • 0,99 zł za sztukę
  • aż 83% taniej niż standardowa cena

Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Wprowadzono także limit – maksymalnie 2 sztuki dziennie na kartę.

Słodycze i promocje „2+1 gratis”

To nie koniec okazji. Biedronka przygotowała także promocję na słodycze marki Meltie:

  • przy zakupie trzech produktów – najtańszy otrzymasz gratis
  • akcja obowiązuje od 13 do 18 kwietnia

To dobra okazja, by zrobić zapasy lub kupić produkty na święta i spotkania rodzinne.

Tańsza chemia domowa

Promocje obejmują również środki czystości Pink Power. Klienci mogą skorzystać z oferty:

  • drugi produkt 50% taniej

Oferta dotyczy całej serii, w tym płynów, sprayów i past czyszczących.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz większe zakupy, początek tygodnia może być idealnym momentem:

  • zaoszczędzisz na podstawowych produktach, takich jak masło
  • kupisz słodycze w niższych cenach
  • uzupełnisz środki czystości taniej niż zwykle

Warto jednak pamiętać o limitach i możliwych brakach towarów – najatrakcyjniejsze produkty mogą szybko zniknąć z półek.

Biedronka wyraźnie obniża ceny i przyciąga klientów mocnymi promocjami. Masło za 99 groszy to oferta, która z pewnością wywoła duże zainteresowanie.

