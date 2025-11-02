Zacznie się w poniedziałek. Gigantyczne promocje w Biedronce! Vouchery, tanie mleko i kultowe rogale
Biedronka znowu zaskakuje klientów! Na początku listopada sieć przygotowała prawdziwy festiwal promocji, który potrwa od poniedziałku 3 listopada do środy 5 listopada. To idealna okazja, by zrobić większe zakupy i sporo zaoszczędzić – od słodkich rogali świętomarcińskich po mleko, zabawki i specjalne vouchery na kolejne zakupy.
Voucher 30 zł za zakupy – tylko 3 listopada
W poniedziałek 3 listopada każdy, kto zrobi jednorazowe zakupy za minimum 99 zł, otrzyma voucher o wartości 30 zł do wykorzystania w sobotę 8 listopada przy zakupach za minimum 249 zł. To świetny sposób, by połączyć przyjemne z pożytecznym – kupić produkty codziennego użytku i odebrać bonus na następne zakupy.
Rogale Świętomarcińskie w wyjątkowej cenie
Tradycja spotyka się z oszczędnością! W dniach 3–5 listopada Biedronka oferuje prawdziwe rogale świętomarcińskie w cenie 4,99 zł za sztukę (drugi aż 66% taniej) lub 3,99 zł przy zakupie trzech sztuk. To klasyczny, nadziewany migdałami i orzechami wypiek z oznaczeniem chronionego pochodzenia – idealny na Dzień Świętego Marcina.
Kraina zabawek: Barbie i Hot Wheels wracają na półki
Od 4 listopada w sklepach Biedronki pojawi się nowa seria kultowych zabawek – w tym lalki Barbie, Disney i Monster High w cenie 29,99 zł oraz zestawy Hot Wheels już za 32,99 zł. To przedsmak świątecznego sezonu prezentów i świetna okazja, by kupić upominki taniej, zanim ruszy gorączka grudniowych zakupów.
Mleko w rekordowej promocji – tylko 1,45 zł z aplikacją Moja Biedronka
Biedronka nie zapomniała też o codziennych produktach. W dniach 3–5 listopada mleko UHT Mleczna Dolina 3,2% kosztuje zaledwie 1,45 zł za litr, przy zakupie sześciu sztuk i z aktywną aplikacją Moja Biedronka. Regularna cena to 3,49 zł, więc różnicę naprawdę czuć w portfelu.
Dlaczego warto skorzystać z tej akcji?
Promocje mają ograniczony czas i obowiązują do wyczerpania zapasów. To jedne z najbardziej atrakcyjnych ofert tej jesieni – szczególnie dla rodzin, które planują większe zakupy lub przygotowują się do sezonu świątecznego.
Co to oznacza dla czytelników:
- Zrób zakupy w poniedziałek 3 listopada i odbierz voucher 30 zł.
- Skorzystaj z obniżek na mleko i rogale świętomarcińskie – ceny są rekordowo niskie.
- Zrób zapasy produktów codziennych i kup prezenty dla dzieci wcześniej, zanim ceny wzrosną.
To kolejna odsłona jesiennej ofensywy promocyjnej Biedronki, która udowadnia, że nawet w trudnych czasach można robić zakupy tanio, mądrze i z korzyścią dla domowego budżetu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.