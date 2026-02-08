Zacznie się w poniedziałek. Gigantyczne promocje w Lidlu. Masło, mięso i schab nawet o połowę taniej
Lidl rusza z bardzo mocną ofertą promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów. Od poniedziałku 9 lutego do wtorku 11 lutego w sklepach sieci obowiązują duże obniżki cen na popularne produkty spożywcze. Wśród nich znalazły się masło, mięso drobiowe oraz wieprzowina. Część promocji dostępna jest tylko jeden dzień i wyłącznie z aplikacją.
Masło nawet 40 procent taniej tylko w poniedziałek
Tylko w poniedziałek 9 lutego Lidl oferuje masło ekstra 83 procent marki Pilos w wyjątkowo niskiej cenie. Kostka 200 gramów kosztuje 2,95 zł przy zakupie trzech sztuk. Cena regularna to 4,99 zł za opakowanie.
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest zeskanowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit trzech opakowań na paragon. Oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów.
Duże obniżki na mięso drobiowe
Od poniedziałku 9 lutego do wtorku 11 lutego klienci mogą kupić podudzia z kurczaka XXL w bardzo atrakcyjnej cenie. Produkt objęty jest rabatem aż 45 procent.
Cena promocyjna wynosi 6,49 zł za kilogram, podczas gdy cena regularna to 11,99 zł. Promocja dostępna jest po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit trzech kilogramów na kupon.
Jeszcze większa obniżka na uda z kurczaka
Równie mocna promocja dotyczy udek z kurczaka XXL. Lidl oferuje je aż 53 procent taniej.
Cena promocyjna to 6,49 zł za kilogram, zamiast 13,99 zł. Podobnie jak w przypadku podudzi, rabat dostępny jest wyłącznie po zeskanowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus. Limit zakupu wynosi trzy kilogramy.
Schab boczek w bardzo niskiej cenie
Od 9 do 11 lutego Lidl obniża także cenę boczku XXL. Produkt objęty jest rabatem 33 procent.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł za kilogram, zamiast 14,99 zł. W tym przypadku obowiązuje limit trzech kilogramów na paragon.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, początek tygodnia w Lidlu może być dobrą okazją do realnych oszczędności. Największe rabaty wymagają korzystania z aplikacji Lidl Plus, dlatego warto ją wcześniej zainstalować i aktywować odpowiednie kupony.
Promocje na mięso i masło zwykle cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego produkty mogą szybko znikać z półek, szczególnie w godzinach porannych.
Podsumowanie
Lidl przygotował jedne z najmocniejszych promocji ostatnich dni. Masło za 2,95 zł, mięso drobiowe ponad 50 procent taniej i boczek w wyraźnie obniżonej cenie to oferty, które mogą znacząco obniżyć rachunek za zakupy. Kluczowe są jednak terminy, limity oraz aplikacja Lidl Plus.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.