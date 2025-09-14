Zacznie się w poniedziałek. Kultowa marka wraca do Lidla. Polacy walczyli o ich wyroby
Od poniedziałku, 15 września, w Lidlu ponownie pojawi się kultowa marka Wittchen, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród klientów. Stylowe akcesoria, modne buty i funkcjonalne torebki wracają do sieci w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Poprzednie edycje tej akcji kończyły się szturmem klientów już o świcie — i wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie.
Torebki Wittchen za 89,99 zł – klasyka w supercenie
Eleganckie, minimalistyczne i uniwersalne torebki damskie Wittchen dostępne będą w czterech wzorach w wyjątkowej cenie 89,99 zł za sztukę. Wyposażone w regulowany pasek i dwie wewnętrzne kieszonki (w tym jedną zapinaną na suwak), łączą styl i praktyczność. Klientki mogą wybierać spośród neutralnych, modnych kolorów – beżu, brązu, czerni i szarości.
Buty męskie i damskie – wygoda w stylowym wydaniu
W ofercie pojawią się również męskie buty sportowe Wittchen w dwóch wzorach (rozmiary od 41 do 46) w cenie 149,99 zł, a także damskie sneakersy w trzech modnych kolorach (rozmiary od 37 do 41) za 139,99 zł. Uwaga: nie wszystkie modele dostępne będą w każdym rozmiarze, dlatego warto pojawić się w sklepie jak najwcześniej.
Styl, jakość i wygoda – wszystko w jednym miejscu
Produkty Wittchen wyróżniają się nie tylko eleganckim wyglądem, ale i solidnym wykonaniem. To połączenie funkcjonalności i wyrafinowanego designu sprawia, że są chętnie wybierane przez klientów w całej Polsce. Kolekcje sprzedają się błyskawicznie, dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny działać szybko – przy dużym zainteresowaniu towar może zniknąć z półek jeszcze tego samego dnia.
Co to oznacza dla czytelnika?
To idealna okazja, by kupić ekskluzywny produkt w niskiej cenie i uzupełnić garderobę o wysokiej jakości obuwie i akcesoria. W dobie rosnących kosztów życia takie promocje są nie tylko atrakcyjne, ale i praktyczne. Warto więc zapisać datę – poniedziałek, 15 września – i rozpocząć tydzień od udanych zakupów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.