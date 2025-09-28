Zacznie się w poniedziałek rano. Biedronka kusi supercenami. Masło, mleko, olej i warzywa tańsze nawet o połowę
Sieć Biedronka rozpoczęła kolejną serię promocji, które obowiązują tylko przez kilka dni. Rabaty sięgają nawet 70%, a wśród przecenionych produktów znalazły się podstawowe artykuły spożywcze – od nabiału, przez olej, aż po świeże warzywa. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą obniżyć koszty codziennych zakupów.
Masło i mleko w obniżonych cenach
Do 30 września obowiązuje promocja na masło ekstra Mleczna Dolina (200 g). Przy zakupie trzech sztuk, cena jednostkowa spada do 4,75 zł, co oznacza 32% taniej niż standardowo. Jeszcze bardziej atrakcyjna wydaje się oferta na mleko UHT 3,2% Łaciate i Mlekovita Wyśmione – przy zakupie sześciu kartonów klient płaci tylko za cztery. Dzięki temu litr kosztuje jedynie 2,99 zł.
Olej i pomidory za pół ceny
Od 29 września do 4 października kupujący mogą skorzystać z promocji na olej słonecznikowy Wyborny – w ofercie 1+1 gratis wychodzi po 3,99 zł za litr. Podobnie obniżono ceny oleju rzepakowego – przy zakupie dwóch butelek koszt jednej to 5,49 zł. Warto też zwrócić uwagę na pomidory malinowe z polskich upraw. Cena została obniżona o połowę – kilogram kosztuje teraz 4,99 zł.
Kabanosy tańsze w zestawie
Kolejna gratka to wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi, tańszy produkt można kupić aż o 70% taniej. Promocja obejmuje różne warianty smakowe, więc można je dowolnie mieszać.
Limitowane oferty
Warto pamiętać, że większość promocji obowiązuje tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka i często są wprowadzane limity ilościowe. Na przykład masło można kupić w promocyjnej cenie maksymalnie 3 sztuki dziennie, a mleko – 12 litrów.
Co to oznacza dla czytelnika
Biedronka przygotowała zestaw promocji, które pozwolą zaoszczędzić na podstawowych produktach – od nabiału po oleje i warzywa. Przy obecnych cenach to szansa, by znacząco obniżyć rachunek za codzienne zakupy. Warto jednak pamiętać o limitach i terminach, bo promocje znikną równie szybko, jak się pojawiły.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.